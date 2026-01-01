Contas duplicadas costumam acontecer por engano nos workspaces que exigem o uso do logon único (SSO) pelos membros. Por exemplo, se um membro inserir um alias de e-mail para entrar no Slack ou digitar o nome de usuário incorretamente, uma nova conta será criada. Se algum membro tiver mais de uma conta, você poderá corrigir isso desativando a conta duplicada e alterando o e-mail associado a ela.

Observação: no plano gratuito, é necessário que os membros afetados resolvam as contas duplicadas. Para corrigir esse problema, basta alterar seu endereço de e-mail em ambas as contas.



Corrigir contas duplicadas

Para corrigir contas duplicadas, desative a conta duplicada e altere o endereço de e-mail para que ele possa ser usado na conta original. Veja como isso acontece:

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários de workspace podem corrigir as contas duplicadas dos membros. Caso seu workspace não use a autenticação SSO, pule para a Etapa 2: Atualize o endereço de e-mail de um membro. Etapa 1: Permita que os endereços de e-mail sejam alterados No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em SSO e autenticação. Ao lado de SAML ou Configurações de autenticação do Google, clique em Alterar configurações. À direita de Configurações, clique em Expandir. Ative Permitir que os usuários alterem seus endereços de e-mail. Clique em Salvar configuração.

Etapa 2: Atualize o endereço de e-mail de um membro No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar membros. Clique no ícone de três pontos ao lado da conta duplicada e depois em Desativar conta e siga as instruções. Após a desativação, clique no ícone de três pontos ao lado da conta duplicada e depois em Editar perfil e insira um novo endereço de e-mail. Qualquer endereço de e-mail funciona. Basta liberar o e-mail desejado da conta duplicada. Em seguida, encontre a conta original. Clique no endereço de e-mail e substitua-o com o que você liberou. Clique no ícone de três pontos à direita do nome do membro e selecione Enviar e-mail de associação de SSO. O membro receberá um e-mail com instruções sobre como associar e autenticar a conta. Etapa 3: Altere as configurações do workspace novamente No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace. Clique na guia Autenticação. Ao lado de SAML ou Configurações de autenticação do Google, clique em Alterar configurações. À direita de Configurações, clique em Expandir. Desative Permitir que os usuários alterem seus endereços de e-mail. Clique em Salvar configuração. Os proprietários da organização podem corrigir as contas duplicadas dos membros: No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda, depois selecione Membros. Encontre a conta duplicada do membro e clique no nome da conta. Clique em Gerenciar, no canto superior direito, selecione Desativar esta conta e siga as instruções para desativar a conta duplicada. Depois disso, clique em Editar ao lado dos campos do perfil e altere o endereço de e-mail na conta. Qualquer endereço de e-mail funciona. Basta liberar o e-mail desejado da conta duplicada. Em seguida, encontre a conta original e substitua o endereço de e-mail pelo que você liberou. Clique em Gerenciar, no canto superior direito, e selecione Enviar e-mail de associação de SSO . O membro receberá um e-mail com instruções sobre como associar e autenticar a conta.



Evitar contas duplicadas

Para evitar a criação de contas duplicadas, verifique se todos estão usando o endereço de e-mail correto associado à conta. Veja algumas dicas:

Certifique-se de que os membros usem o endereço de e-mail correto para entrar no Slack. Se o endereço de e-mail de um membro for jsmith@acme.com, mas ele usar o alias john@acme.com, uma conta duplicada será criada.

Se você estiver usando um provedor de identidade (IdP), verifique se o identificador está configurado com um valor único e não alterável, como o número do funcionário. Configurar o identificador com um valor como o endereço de e-mail pode fazer com que os membros criem contas duplicadas.