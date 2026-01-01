Corrigir e evitar contas duplicadas
Contas duplicadas costumam acontecer por engano nos workspaces que exigem o uso do logon único (SSO) pelos membros. Por exemplo, se um membro inserir um alias de e-mail para entrar no Slack ou digitar o nome de usuário incorretamente, uma nova conta será criada. Se algum membro tiver mais de uma conta, você poderá corrigir isso desativando a conta duplicada e alterando o e-mail associado a ela.
Observação: no plano gratuito, é necessário que os membros afetados resolvam as contas duplicadas. Para corrigir esse problema, basta alterar seu endereço de e-mail em ambas as contas.
Corrigir contas duplicadas
Para corrigir contas duplicadas, desative a conta duplicada e altere o endereço de e-mail para que ele possa ser usado na conta original. Veja como isso acontece:
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
Os proprietários de workspace podem corrigir as contas duplicadas dos membros. Caso seu workspace não use a autenticação SSO, pule para a Etapa 2: Atualize o endereço de e-mail de um membro.
Etapa 1: Permita que os endereços de e-mail sejam alterados
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança.
- Clique em SSO e autenticação.
- Ao lado de SAML ou Configurações de autenticação do Google, clique em Alterar configurações.
- À direita de Configurações, clique em Expandir.
- Ative Permitir que os usuários alterem seus endereços de e-mail.
- Clique em Salvar configuração.
Etapa 2: Atualize o endereço de e-mail de um membro
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Gerenciar membros.
- Clique no ícone de três pontos ao lado da conta duplicada e depois em Desativar conta e siga as instruções.
- Após a desativação, clique no ícone de três pontos ao lado da conta duplicada e depois em Editar perfil e insira um novo endereço de e-mail. Qualquer endereço de e-mail funciona. Basta liberar o e-mail desejado da conta duplicada.
- Em seguida, encontre a conta original. Clique no endereço de e-mail e substitua-o com o que você liberou.
- Clique no ícone de três pontos à direita do nome do membro e selecione Enviar e-mail de associação de SSO. O membro receberá um e-mail com instruções sobre como associar e autenticar a conta.
Etapa 3: Altere as configurações do workspace novamente
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace.
- Clique na guia Autenticação.
- Ao lado de SAML ou Configurações de autenticação do Google, clique em Alterar configurações.
- À direita de Configurações, clique em Expandir.
- Desative Permitir que os usuários alterem seus endereços de e-mail.
- Clique em Salvar configuração.
Os proprietários da organização podem corrigir as contas duplicadas dos membros:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Pessoas na barra lateral esquerda, depois selecione Membros.
- Encontre a conta duplicada do membro e clique no nome da conta.
- Clique em Gerenciar, no canto superior direito, selecione Desativar esta conta e siga as instruções para desativar a conta duplicada.
- Depois disso, clique em Editar ao lado dos campos do perfil e altere o endereço de e-mail na conta. Qualquer endereço de e-mail funciona. Basta liberar o e-mail desejado da conta duplicada.
- Em seguida, encontre a conta original e substitua o endereço de e-mail pelo que você liberou.
- Clique em Gerenciar, no canto superior direito, e selecione Enviar e-mail de associação de SSO. O membro receberá um e-mail com instruções sobre como associar e autenticar a conta.
Evitar contas duplicadas
Para evitar a criação de contas duplicadas, verifique se todos estão usando o endereço de e-mail correto associado à conta. Veja algumas dicas:
- Certifique-se de que os membros usem o endereço de e-mail correto para entrar no Slack. Se o endereço de e-mail de um membro for jsmith@acme.com, mas ele usar o alias john@acme.com, uma conta duplicada será criada.
- Se você estiver usando um provedor de identidade (IdP), verifique se o identificador está configurado com um valor único e não alterável, como o número do funcionário. Configurar o identificador com um valor como o endereço de e-mail pode fazer com que os membros criem contas duplicadas.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de workspace (planos Pro e Business+) e proprietários de organização (planos Enterprise)
- Disponível em planos pagos.