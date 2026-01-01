Correggere e prevenire gli account duplicati
La duplicazione degli account si verifica per errore nelle aree di lavoro che richiedono ai membri di utilizzare il Single Sign-On (SSO). Ad esempio, se un membro inserisce un alias e-mail per accedere a Slack o commette un errore di battitura, viene creato un nuovo account. Se uno dei tuoi membri ha più di un account, puoi risolvere il problema disattivando l’account duplicato e modificando l’e-mail associata a esso.
Nota: con il Piano Free, le questioni degli account duplicati dovranno essere risolte dal membro interessato. I membri possono correggere l’account duplicato seguendo i passaggi per cambiare l’indirizzo e-mail su entrambi gli account.
Correggere gli account duplicati
Per correggere gli account duplicati, disattiva l’account duplicato, quindi cambia l’indirizzo e-mail così che possa essere utilizzato per l’account originale. Ecco come:
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari area di lavoro possono correggere gli account duplicati per conto dei membri. Se la tua area di lavoro non utilizza l’autenticazione SSO, vai al passaggio 2: aggiornare l’indirizzo e-mail di un membro.
Passaggio 1: consentire la modifica dell'indirizzo e-mail
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
- Clicca su SSO e autenticazione.
- Accanto a SAML o Impostazioni autenticazione Google, clicca su Modifica impostazioni.
- A destra di Impostazioni, clicca su Espandi.
- Attiva Consenti agli utenti di modificare l’indirizzo e-mail.
- Clicca su Salva configurazione.
Passaggio 2: aggiornare l’indirizzo e-mail di un membro
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci membri dal menu.
- Clicca sull’icona dei tre puntini vicino all’account duplicato, quindi clicca su Disattiva account e segui le istruzioni.
- Una volta disattivato, clicca sull’icona dei tre puntini vicino all’account duplicato, quindi clicca su Modifica profilo e inserisci un nuovo indirizzo e-mail. (Va bene qualsiasi indirizzo e-mail, devi semplicemente creare l'indirizzo e-mail desiderato dall'account duplicato.)
- Poi, trova l'account originario. Clicca sull'indirizzo e-mail e sostituiscilo con quello che hai creato.
- Clicca sull’icona dei tre puntini a destra del nome del membro e seleziona Invia e-mail di associazione SSO. Il membro riceve un'e-mail contenente le istruzioni su come associare e autenticare il suo account.
Passaggio 3: ripristinare le impostazioni area di lavoro precedenti
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autenticazione.
- Accanto a SAML o Impostazioni autenticazione Google, clicca su Modifica impostazioni.
- A destra di Impostazioni, clicca su Espandi.
- Disattiva Consenti agli utenti di modificare l’indirizzo e-mail.
- Clicca su Salva configurazione.
I proprietari dell’organizzazione possono correggere gli account duplicati per conto dei membri:
- Da desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Trova l'account duplicato del membro e clicca sul nome dell'account.
- Clicca su Gestisci nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Disattiva questo account e segui le istruzioni per disattivare l'account duplicato.
- Una volta fatto, clicca su Modifica accanto ai campi del profilo e cambia l'indirizzo e-mail dell'account con uno diverso. (Va bene qualsiasi indirizzo e-mail, devi semplicemente creare l'indirizzo e-mail desiderato dall'account duplicato.)
- Poi, trova l’account originario e sostituisci l’indirizzo e-mail con quello che hai creato.
- Clicca su Gestisci nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Invia e-mail di associazione SSO. Il membro riceve un'e-mail contenente le istruzioni su come associare e autenticare il suo account.
Impedire la creazione di account duplicati
Per impedire la creazione di account duplicati, assicurati che tutti utilizzino l'indirizzo e-mail corretto collegato al proprio account. Ecco alcuni suggerimenti da ricordare:
- Assicurati che i membri utilizzino l'indirizzo e-mail corretto per accedere a Slack. Se l'indirizzo e-mail di un membro è jsmith@acme.com, ma egli utilizza invece l'alias john@acme.com, avrà un account duplicato.
- Se utilizzi un provider d’identità (IDP), assicurati che l'identificatore sia impostato su un valore univoco e immutabile come, per esempio, il codice identificativo del dipendente. Se imposti l'identificatore su un valore come l'indirizzo e-mail, può accadere che i membri creino account duplicati.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari dell’area di lavoro (piani Pro e Business+) e proprietari dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Disponibile per i piani a pagamento