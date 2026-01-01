Doppelte Accounts kommen in der Regel unabsichtlich durch einen Irrtum in Workspaces vor, in denen Mitglieder Einmaliges Anmelden (SSO) benutzen müssen. Wenn ein Mitglied z. B. einen E-Mail-Alias eingibt, um sich bei Slack anzumelden, oder einen Tippfehler eingibt, wird ein neuer Account erstellt. Wenn eines deiner Mitglieder mehr als einen Account hat, kannst du dies beheben, indem du den doppelten Account deaktivierst und die damit verknüpfte E-Mail-Adresse änderst.

Hinweis: Beim kostenlosen Plan muss sich das betroffene Mitglied um die Behebung der Account-Dublette kümmern. Mitglieder können die Account-Dublette beseitigen, indem sie die Schritte zum Ändern ihrer E-Mail-Adresse in beiden Accounts befolgen.



Doppelte Accounts beheben

Um doppelte Accounts zu beheben, deaktiviere den doppelten Account und ändere die E-Mail-Adresse, damit diese für den eigentlichen Account verwendet werden kann. Und so funktioniert`s:

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen können Account-Dubletten für Mitglieder beheben. Wenn dein Workspace keine Authentifizierung über Einmaliges Anmelden verwendet, fahre mit Schritt 2 fort: Die E-Mail-Adresse eines Mitglieds aktualisieren Schritt 1: Das Ändern von E-Mail-Adressen erlauben Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Sicherheit. Klicke auf SSO und Authentifizierung. Klicke neben SAML oder Einstellungen für Google-Authentifizierung auf Einstellungen ändern. Klicke rechts neben Einstellungen auf Erweitern. Aktiviere die Option Benutzern gestatten, ihre E-Mail-Adresse zu ändern. Klicke auf Konfiguration speichern.

Schritt 2: Die E-Mail-Adresse eines Mitglieds aktualisieren Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Mitglieder verwalten aus dem Menü aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem doppelten Account, klicke auf Account deaktivieren und folge den Aufforderungen. Klicke nach dem Deaktivieren auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem doppelten Account, klicke auf Profil bearbeiten und gib eine neue E-Mail-Adresse ein. (Jede beliebige E-Mail-Adresse funktioniert – du gibst einfach die gewünschte E-Mail-Adresse aus dem doppelten Account frei.) Suche anschließend den ursprünglichen Account. Klicke auf die E-Mail-Adresse und ersetze sie durch diejenige, die du freigegeben hast. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben dem Namen des Mitglieds und wähle Bindungs-E-Mail für Einmaliges Anmelden senden. Das Mitglied erhält eine E-Mail mit einer Anleitung, wie es seinen Account binden und authentifizieren kann. Schritt 3: Workspace-Einstellungen rückgängig machen Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf das Tab Authentifizierung. Klicke neben SAML oder Einstellungen für Google-Authentifizierung auf Einstellungen ändern. Klicke rechts neben Einstellungen auf Erweitern. Deaktiviere Benutzern gestatten, ihre E-Mail-Adresse zu ändern. Klicke auf Konfiguration speichern. Inhaberinnen und Inhaber von Organisationen können doppelte Accounts für Mitglieder beheben: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen und wähle dann Mitglieder aus. Finde den doppelten Account des Mitglieds und klicke auf den Account-Namen. Klicke oben rechts auf Verwalten, wähle Diesen Account deaktivieren aus und folge den Aufforderungen, um den doppelten Account zu deaktivieren. Klicke danach neben den Profilfeldern auf Bearbeiten und gib eine andere E-Mail-Adresse für den Account ein. (Jede beliebige E-Mail-Adresse funktioniert – du gibst einfach die gewünschte E-Mail-Adresse aus dem doppelten Account frei.) Suche anschließend den ursprünglichen Account und ersetze die E-Mail-Adresse durch diejenige, die du freigegeben hast. Klicke oben rechts auf Verwalten und wähle dann E-Mail für erneute Bindung mit Einmaligem Anmelden senden aus . Das Mitglied erhält eine E-Mail mit einer Anleitung, wie es seinen Account binden und authentifizieren kann.



Doppelte Accounts verhindern

Du kannst verhindern, dass Account-Dubletten erstellt werden. Stelle einfach sicher, dass jeder die richtige E-Mail-Adresse verwendet, die mit seinem Account verknüpft ist. Hier sind ein paar Tipps, die du beachten solltest:

Sorge dafür, dass Mitglieder die richtige E-Mail-Adresse verwenden, um sich bei Slack anzumelden. Wenn die E-Mail-Adresse eines Mitglieds tmueller@acme.com lautet, aber das Mitglied stattdessen den Alias thomas@acme.com benutzt, hat es im Endeffekt einen doppelten Account.

Wenn du einen Identitäts-Provider (IDP) benutzt, vergewissere dich, dass deine Kennung auf einen eindeutigen und unveränderlichen Wert eingestellt ist, wie z. B. eine Mitarbeiternummer. Wenn du deine Kennung auf einen Wert wie eine E-Mail-Adresse setzt, kann es dazu führen, dass Mitglieder doppelte Accounts erstellen.