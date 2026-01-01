Las cuentas duplicadas suelen darse por error en espacios de trabajo que exigen a sus miembros que utilicen el inicio de sesión único (SSO). Por ejemplo, si un miembro introduce un alias de correo electrónico para conectarse a Slack o escribe una letra mal, se creará una cuenta nueva. Cuando un miembro disponga de más de una cuenta, podrás arreglarlo desactivando la cuenta duplicada y cambiando el correo electrónico asociado.

Nota: en el plan Gratuito, los propios miembros implicados tendrán que corregir las cuentas duplicadas. Para hacer esto, solo tienen que seguir los pasos requeridos para cambiar la dirección de correo electrónico que aparece en ambas cuentas.



Cómo corregir las cuentas duplicadas

Para corregir una cuenta duplicada, desactívala y cambia la dirección de correo electrónico para que pueda usarse en la cuenta original. Aquí te indicamos cómo se consigue:

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los propietarios de un espacio de trabajo pueden corregir las cuentas duplicadas de los miembros de ese espacio. Si no se utiliza la autenticación con inicio de sesión único (SSO) en tu espacio de trabajo, ve al paso 2: actualiza la dirección de correo electrónico de un miembro. Paso 1: permite que se puedan cambiar las direcciones de correo Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Seguridad. Haz clic en SSO y autenticación. Junto a SAML o Ajustes de autenticación de Google, haz clic en Cambiar ajustes. A la derecha de Ajustes, haz clic en Ampliar. Activa la opción Permitir que los usuarios cambien su dirección de correo. Haz clic en Guardar configuración.

Paso 2: actualiza la dirección de correo de un miembro Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar miembros en el menú. Haz clic en el icono de los tres puntos junto a la cuenta duplicada y, a continuación, selecciona Desactivar tu cuenta y sigue las instrucciones. Cuando se haya desactivado, haz clic en el icono de los tres puntos junto a la cuenta duplicada y, a continuación, selecciona Editar perfil para introducir una nueva dirección de correo electrónico. En este caso, vale cualquier dirección de correo; simplemente tienes que liberar la dirección de correo deseada de la cuenta duplicada. A continuación, busca la cuenta original. Haz clic en el correo electrónico y cámbialo por el que acabas de liberar. Haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha del nombre del miembro y selecciona Enviar correo vinculante de inicio de sesión único (SSO). El miembro recibirá un correo electrónico en el que se le indicará cómo vincular y autenticar su cuenta. Paso 3: Vuelve a cambiar los ajustes del espacio de trabajo Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Autenticación. Junto a SAML o Ajustes de autenticación de Google, haz clic en Cambiar ajustes. A la derecha de Ajustes, haz clic en Ampliar. Desactiva la opción Permitir que los usuarios cambien su dirección de correo. Haz clic en Guardar configuración. Los propietarios de una organización pueden corregir las cuentas duplicadas de los miembros: Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Miembros. Busca la cuenta duplicada del miembro y haz clic en el nombre de la cuenta. Haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha, selecciona Desactivar esta cuenta y sigue las instrucciones para desactivar la cuenta duplicada. Hecho esto, haz clic en Editar junto a los campos del perfil y cambia la dirección de correo electrónico de la cuenta a una diferente. En este caso, vale cualquier dirección de correo; simplemente tienes que liberar la dirección de correo deseada de la cuenta duplicada. A continuación, busca la cuenta original y sustituye la dirección de correo electrónico por la que acabas de liberar. Haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha y, después, selecciona Enviar correo electrónico revinculante de inicio de sesión único . El miembro recibirá un correo electrónico en el que se le indicará cómo vincular y autenticar su cuenta.



Cómo evitar las cuentas duplicadas

Para evitar que se creen cuentas duplicadas, asegúrate de que todo el mundo use la dirección de correo que esté vinculada a su cuenta. A continuación te mostramos un par de consejos:

Asegúrate de que los miembros usen la dirección de correo correcta al conectarse a Slack. Si la dirección de un miembro es jsoler@ficciones.com, pero usa el alias juan@ficciones.com, esto creará una cuenta duplicada.

Si usas un proveedor de identidad, asegúrate de que tu identificador esté configurado como un valor único y no modificable, como por ejemplo un número de empleado. Si configuras como identificador un valor como una dirección de correo, es posible que los miembros creen cuentas duplicadas.