Os logs de acesso são uma maneira fácil de verificar a existência de atividades de acesso suspeitas ou incomuns. Nos planos Pro, Business+ e Enterprise, os proprietários e administradores podem usar os logs de acesso para ver os detalhes de acesso de todos os membros de um workspace.

O que é possível ver nos logs de acesso?

A hora e data de cada nova entrada

O endereço IP de cada dispositivo que acessou cada conta

Uma lista de dispositivos que acessaram cada conta

Observação: Os membros poderão verificar seus logs de acesso pessoais se estiverem preocupados com a possibilidade de que suas contas tenham sido comprometidas.



Veja os logs de acesso de todos os membros

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Logs de acesso. Se você observar irregularidades, peça aos membros afetados para encerrarem todas as sessões nos Logs de acesso pessoais. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace no menu. Selecione um workspace. Na página Configurações e permissões, clique em Logs de acesso no canto superior direito. Se você observar irregularidades, peça aos membros afetados para encerrarem todas as sessões nos logs de acesso pessoais ou desconectá-los do Slack.



Entenda as entradas do log de acesso

Quando os membros estiverem conectados e usando o Slack ativamente, os logs de acesso ao workspace serão atualizados a cada 5 a 10 minutos. Novas entradas serão geradas quando os membros realizarem as seguintes ações:

Entrar na conta

Abrir o app ou o cliente web do Slack no computador ou dispositivo móvel

Entrar com um endereço de IP único em um computador ou dispositivo móvel

Realizar ações por meio de um app ou bot que atua em nome do usuário

Observação: Nos planos Enterprise, nem todas as sessões em dispositivos móveis, visitas ao cliente web ou ações do app de terceiros são exibidas em logs de acesso no nível do workspace. Para logs de acesso mais completos, incluindo computador, dispositivo móvel e atividade do cliente web, use a API de logs de acesso.