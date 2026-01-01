Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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I registri degli accessi sono un modo semplice per controllare qualsiasi attività di accesso insolita o sospetta. Nei piani Pro, Business+ ed Enterprise, i proprietari e gli amministratori possono utilizzare i registri degli accessi per visualizzare i dettagli di accesso di tutti i membri di un'area di lavoro.
Che cosa permettono di vedere i registri degli accessi?
La data e l'ora di ogni nuovo accesso
L'indirizzo IP di ogni dispositivo da cui è stato effettuato l'accesso a ogni account
L'elenco dei dispositivi da cui è stato effettuato l'accesso a ogni account
Nota: se ritengono che i loro account siano stati compromessi, i membri possono anche controllare i propri registri degli accessi personali.
Visualizzare i registri degli accessi di tutti i membri
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, fai clic su
Amministratore nella barra laterale. Seleziona
Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza . Clicca su
Registri degli accessi. Se noti qualche irregolarità, chiedi ai membri interessati di disconnettersi da tutte le sessioni dai propri
registri degli accessi personali.
Dal desktop, clicca sul
nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro dal menu. Seleziona un’area di lavoro.
Dalla pagina
Impostazioni e autorizzazioni, clicca su Registri degli accessi nell’angolo in alto a destra. Se noti qualche irregolarità, chiedi ai membri interessati di disconnettersi da tutte le sessioni dai propri
registri degli accessi personali o disconnettili da Slack.
Comprendere le voci del registro degli accessi
Quando i membri si collegano a Slack e lo utilizzano attivamente, i registri degli accessi dell'area di lavoro si aggiornano ogni 5-10 minuti. Vengono generate nuove voci ogni volta che i membri effettuano una delle operazioni seguenti:
Accedono al proprio account
Aprono la app di Slack o il client Web sul computer o sul dispositivo mobile Accedono con un indirizzo IP univoco e con un dispositivo desktop o mobile
Eseguono azioni utilizzando un’app o un bot che agisce per loro conto
Nota: Nei piani Enterprise, nei registri degli accessi a livello di area di lavoro non vengono visualizzate tutte le sessioni su dispositivo mobile, le visite con client Web o le azioni dell'app di terze parti. Per dei registri degli accessi più completi che includano l’attività su desktop, dispositivi mobili e client Web, utilizza l’API dei registri degli accessi.
Chi può utilizzare questa funzione?
I
proprietari/ amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/ amministratori dell’organizzazione
Disponibile per i
piani a pagamento Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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