Los registros de acceso son un modo sencillo de comprobar si ha habido alguna actividad de conexión inusual o sospechosa. En los planes Pro, Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores pueden usar los registros de acceso para ver los detalles de las conexiones de todos los miembros de un espacio de trabajo.

¿Qué puedes ver con los registros de acceso?

La fecha y la hora de cada nueva conexión

La dirección IP de cada dispositivo que ha accedido a cada cuenta

Una lista de dispositivos desde los que se ha accedido a cada cuenta

Nota: Los miembros también pueden revisar sus registros de acceso personales si creen que alguien ha podido acceder a su cuenta.



Ver los registros de acceso de todos los miembros

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Seguridad. Haz clic en Registros de acceso. Si notas alguna anomalía, pide al miembro afectado que se desconecte de todas las sesiones desde sus registros de acceso personales. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Selecciona un espacio de trabajo. Desde la página Ajustes y permisos, haz clic en Registros de acceso en la esquina superior derecha. Si notas alguna anomalía, pide al miembro afectado que se desconecte de todas las sesiones desde sus registros de acceso personales o cierra sus sesiones de Slack.



Comprender las entradas de los registros de acceso

Con los miembros conectados y utilizando Slack de forma activa, los registros de acceso del espacio de trabajo se actualizan cada 5 o 10 minutos. Se generan nuevas entradas cuando los miembros hagan algo de la siguiente lista:

Conectarse a su cuenta

Abrir la aplicación de Slack o el cliente web en su ordenador o dispositivo móvil

Conectarse con una dirección IP única y un ordenador o dispositivo móvil

Realizar acciones a través de una aplicación o bot que actúe en su nombre

Nota: En los planes Enterprise, no todas las sesiones móviles, visitas del cliente web o acciones de aplicaciones de terceros aparecen en los registros de acceso de espacios de trabajo. Para ver los registros de accesos completos, incluida la actividad en ordenadores, dispositivos móviles y clientes web, usa la API de registros de acceso.