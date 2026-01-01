Administración del espacio de trabajo
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Los registros de acceso son un modo sencillo de comprobar si ha habido alguna actividad de conexión inusual o sospechosa. En los planes Pro, Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores pueden usar los registros de acceso para ver los detalles de las conexiones de todos los miembros de un espacio de trabajo.
¿Qué puedes ver con los registros de acceso?
La fecha y la hora de cada nueva conexión
La dirección IP de cada dispositivo que ha accedido a cada cuenta
Una lista de dispositivos desde los que se ha accedido a cada cuenta
Nota: Los miembros también pueden revisar sus registros de acceso personales si creen que alguien ha podido acceder a su cuenta.
Ver los registros de acceso de todos los miembros
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
Desde el ordenador, haz clic en
Administración en la barra lateral. Selecciona
Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Seguridad. Haz clic en
Registros de acceso. Si notas alguna anomalía, pide al miembro afectado que se desconecte de todas las sesiones desde sus
registros de acceso personales.
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el
nombre de la organización en la barra lateral.
Coloca el cursor sobre
Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Selecciona un espacio de trabajo.
Desde la página
Ajustes y permisos, haz clic en Registros de acceso en la esquina superior derecha. Si notas alguna anomalía, pide al miembro afectado que se desconecte de todas las sesiones desde sus
registros de acceso personales o cierra sus sesiones de Slack.
Comprender las entradas de los registros de acceso
Con los miembros conectados y utilizando Slack de forma activa, los registros de acceso del espacio de trabajo se actualizan cada 5 o 10 minutos. Se generan nuevas entradas cuando los miembros hagan algo de la siguiente lista:
Conectarse a su cuenta
Abrir la aplicación de Slack o el cliente web en su ordenador o dispositivo móvil Conectarse con una dirección IP única y un ordenador o dispositivo móvil
Realizar acciones a través de una aplicación o bot que actúe en su nombre
Nota: En los planes Enterprise, no todas las sesiones móviles, visitas del cliente web o acciones de aplicaciones de terceros aparecen en los registros de acceso de espacios de trabajo. Para ver los registros de accesos completos, incluida la actividad en ordenadores, dispositivos móviles y clientes web, usa la API de registros de acceso.
¿Quién puede usar esta función?
Los
propietarios/ administradores del espacio de trabajo y los propietarios/ administradores de la organización
Disponible en
.
planes de pago ¡Genial!
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