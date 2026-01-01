Los registros de acceso son un modo sencillo de comprobar si hubo alguna actividad de inicio de sesión inusual o sospechosa. En los planes pro, Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores pueden usar los registros de acceso para ver los detalles de los inicios de sesión de todos los miembros de un espacio de trabajo.

¿Qué puedes ver al utilizar los registros de acceso?

La fecha y la hora de cada nuevo inicio de sesión

La dirección IP de cada dispositivo que ha accedido a cada cuenta

Una lista de dispositivos desde los que se ha accedido a cada cuenta

Nota: Los miembros también pueden revisar sus registros de acceso personales si creen que alguien ha podido acceder a su cuenta.



Ver los registros de acceso de todos los miembros

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo del menú y haz clic en Seguridad. Haz clic en Registros de acceso. Si notas alguna anomalía, pide a los miembros afectados que cierren todas las sesiones desde sus registros de acceso personales. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Selecciona un espacio de trabajo. En la página Ajustes y permisos, haz clic en Registros de acceso en la esquina superior derecha. Si notas alguna anomalía, pide a los miembros afectados que cierren todas las sesiones desde sus registros de acceso personales o cierra su sesión de Slack.



Comprender las entradas de los registros de acceso

Cuando los miembros están conectados y utilizan Slack de forma activa, los registros de acceso del espacio de trabajo se actualizan cada cinco a diez minutos. Las nuevas entradas se generan cuando los miembros hacen una de las siguientes cosas:

Iniciar sesión en su cuenta

Abrir la aplicación o cliente web de Slack en su computadora o dispositivo móvil

Iniciar sesión con una dirección IP única y una computadora o un dispositivo móvil.

Realizar acciones mediante una aplicación o bot que realice acciones en su nombre

Nota: En los planes Enterprise, no se muestran todas las sesiones móviles, las visitas de clientes web ni las acciones de aplicaciones de terceros en los registros de acceso del nivel del espacio de trabajo. Para obtener registros de acceso más completos, incluidos los registros de actividad de computadora, dispositivos móviles y cliente web, usa la API de registros de acceso.