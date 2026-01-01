É possível usar o Enterprise Key Management (EKM) do Slack para controlar e ver como os dados da organização são acessados no Slack. O recurso está disponível como complemento de segurança para os planos Enterprise Grid e Enterprise+, além de estar incluído no plano GovSlack.





O que esperar

Use suas próprias chaves de criptografia (armazenadas no Key Management Service da Amazon) para criptografar mensagens e arquivos.

Se quiser minimizar as interrupções para membros da organização, revogue o acesso granular às chaves de criptografia.

Os membros da organização podem usar o Slack normalmente, mesmo que alguns dados tenham acesso restrito.

Com a residência de dados do Slack, novos clientes do EKM podem optar por criar e armazenar chaves de criptografia em uma região de dados específica.



Como o EKM do Slack funciona

Dados criptografados com chaves controladas por clientes

Estas são as categorias de dados de clientes criptografados em repouso com as chaves armazenadas na conta do cliente na AWS:

Mensagens (incluindo conversas do Slackbot), canvas e snippets

Arquivos (por exemplo, imagens, documentos, clipes etc.) enviados ao serviço do Slack

Índice de pesquisa de dados do cliente

Mensagens e arquivos gerados por apps ou bots

Seções personalizadas da barra lateral

Qualquer dado que um app implementado na infraestrutura gerenciada do Slack colete, assim como armazenamentos de dados, segredos do desenvolvedor e logs do app



Dados criptografados com chaves controladas pelo Slack

Estas são as categorias de dados que podem ser criptografados em repouso com as chaves geradas e armazenadas pelo Slack:

Perfis de membros do Slack, incluindo status personalizados

Nomes de canais, assuntos, descrições e favoritos

Nomes de arquivos

Informações sobre o workspace e as inscrições ao canal

Dados usados para avaliar participação, uso e receita

Dados usados para análises e para medir a qualidade do serviço, por exemplo, logs limpos

IDs gerados pelo Slack em nome do cliente

Dados de celebração de negócio

Observação: quando você se inscreve no EKM, todos os dados existentes são criptografados com chaves controladas por clientes.



Slack Connect

Se organizações externas estiverem trabalhando juntas no Slack Connect, o conteúdo compartilhado será processado pelo EKM das seguintes formas:

As mensagens de cada organização serão criptografadas com as chaves do EKM da organização, se aplicável.

O índice de pesquisa dos canais do Slack Connect serão duplicados e criptografados com as chaves EKM de cada cliente.

Se uma organização é removida de um canal do Slack Connect, ela pode guardar uma cópia arquivada caso tenha permissão para postar, convidar e outras ações.

Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe de vendas para começar.