Administração do workspace
Quer saber mais sobre como configurar uma equipe? Temos exatamente o que você precisa.
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É possível usar o
Enterprise Key Management (EKM) do Slack para controlar e ver como os dados da organização são acessados no Slack. O recurso está disponível como complemento de segurança para os planos Enterprise Grid e Enterprise+, além de estar incluído no plano GovSlack. O que esperar
Use suas próprias chaves de criptografia (armazenadas no Key Management Service da Amazon) para criptografar mensagens e arquivos.
Se quiser minimizar as interrupções para membros da organização, revogue o acesso granular às chaves de criptografia.
Os membros da organização podem usar o Slack normalmente, mesmo que alguns dados tenham acesso restrito.
Com a
residência de dados do Slack, novos clientes do EKM podem optar por criar e armazenar chaves de criptografia em uma região de dados específica.
Como o EKM do Slack funciona Dados criptografados com chaves controladas por clientes
Estas são as categorias de dados de clientes criptografados em repouso com as chaves armazenadas na conta do cliente na AWS:
Mensagens (incluindo conversas do
Slackbot), canvas e snippets
Arquivos (por exemplo, imagens, documentos,
clipes etc.) enviados ao serviço do Slack Índice de pesquisa de dados do cliente
Mensagens e arquivos gerados por apps ou bots
Seções personalizadas da barra lateral
Qualquer dado que um app implementado na infraestrutura gerenciada do Slack colete, assim como armazenamentos de dados, segredos do desenvolvedor e logs do app
Dados criptografados com chaves controladas pelo Slack
Estas são as categorias de dados que podem ser criptografados em repouso com as chaves geradas e armazenadas pelo Slack:
Perfis de membros do Slack, incluindo status personalizados
Nomes de canais, assuntos, descrições e favoritos
Nomes de arquivos
Informações sobre o workspace e as inscrições ao canal
Dados usados para avaliar participação, uso e receita
Dados usados para análises e para medir a qualidade do serviço, por exemplo, logs limpos
IDs gerados pelo Slack em nome do cliente
Dados de celebração de negócio
Observação: quando você se inscreve no EKM, todos os dados existentes são criptografados com chaves controladas por clientes.
Slack Connect
Se organizações externas estiverem trabalhando juntas no
Slack Connect, o conteúdo compartilhado será processado pelo EKM das seguintes formas:
As mensagens de cada organização serão criptografadas com as chaves do EKM da organização, se aplicável.
O índice de pesquisa dos canais do Slack Connect serão duplicados e criptografados com as chaves EKM de cada cliente.
Se uma organização é removida de um canal do Slack Connect, ela pode guardar uma cópia arquivada caso tenha
permissão para postar, convidar e outras ações. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe de vendas para começar.
Quem pode usar este recurso?
Proprietários de organização e administradores de organização
Disponível nos planos
Enterprise
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