Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Puoi usare
Slack Enterprise Key Management (EKM) per controllare e ottenere visibilità sulle modalità di accesso ai dati dell’organizzazione in Slack. È disponibile come componente aggiuntivo di sicurezza per i piani Enterprise Grid ed Enterprise+ ed è incluso nel piano GovSlack. Cosa puoi aspettarti
Utilizza le tue chiavi di crittografia (memorizzate nel Servizio di gestione delle chiavi di Amazon) per crittografare messaggi e file.
Per ridurre al minimo le interruzioni per i membri dell’organizzazione, puoi revocare l’accesso granulare alle chiavi di crittografia.
I membri org possono utilizzare Slack normalmente, anche se l’accesso ad alcuni dati è limitato.
Grazie alla funzione di
residenza dei dati per Slack, i nuovi clienti EKM hanno la possibilità di creare e memorizzare le proprie chiavi di crittografia in una specifica area geografica dati.
Come funziona Slack EKM Dati crittografati con chiavi controllate dal cliente
Le seguenti categorie di dati del cliente verranno crittografate quando sono inattive con chiavi memorizzate nell’account AWS del cliente:
Messaggi (incluse le conversazioni di
Slackbot), canvas e frammenti
File (per esempio immagini, documenti,
clip, ecc.) caricati sui servizi di Slack Indice di ricerca dei Dati del cliente
Messaggi e file generati da app o bot
Sezioni personalizzate della barra laterale
Tutti i dati raccolti da un’app distribuita nell’infrastruttura gestita di Slack, nonché i datastore dell’app, i segreti degli sviluppatori e i registri.
Dati crittografati con chiavi controllate da Slack
Le seguenti categorie di dati possono essere crittografate quando sono inattive con chiavi generate e memorizzate da Slack:
profili dei membri di Slack, tra cui gli stati personalizzati
Nomi dei canali, argomenti, descrizioni e segnalibri
Nomi dei file
Informazioni sull’area di lavoro e sull’iscrizione ai canali
Dati utilizzati per valutare il numero di postazioni, l'utilizzo e i ricavi
Dati utilizzati per le statistiche e la valutazione della qualità del servizio, per esempio i registri puri
ID generati da Slack per conto del cliente
Dati relativi ai festeggiamenti per le trattative
Nota: quando ti iscrivi a EKM, tutti i dati esistenti vengono crittografati con chiavi controllate dal cliente.
Slack Connect
Se organizzazioni esterne collaborano su
Slack Connect, i contenuti condivisi verranno coperti da EKM nei modi seguenti:
i messaggi di ciascuna organizzazione verranno crittografati con le loro chiavi EKM, se applicabili.
L’indice di ricerca per i canali Slack Connect verrà duplicato e crittografato con le chiavi EKM di ciascun cliente.
Se un’organizzazione viene rimossa da un canale di Slack Connect, conserverà una copia archiviata se dispone dell’
autorizzazione per postare, invitare e altro. Vuoi scoprire di più? Per iniziare, contatta il nostro team di vendita.
Chi può utilizzare questa funzione?
I
proprietari e gli amministratori dell’organizzazione
Disponibile per i piani
Enterprise
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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