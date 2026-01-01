Mit Slack Enterprise Key Management (EKM) hast du die volle Kontrolle und Transparenz über den Zugriff auf die Daten deiner Organisation in Slack. Diese Funktion ist als Sicherheits-Add-on für die Enterprise Grid- und Enterprise+ Pläne erhältlich und im GovSlack-Plan enthalten.





Danach läuft es folgendermaßen ab:

Benutze deine eigenen Verschlüsselungscodes (gespeichert im Key Management Service von Amazon), um Nachrichten und Dateien zu verschlüsseln.

Du kannst den granularen Zugriff zu Verschlüsselungscodes widerrufen, um Störungen für Mitglieder deiner Organisation zu minimieren.

Organisationsmitglieder können Slack wie gewohnt benutzen, auch wenn der Zugriff für bestimmte Daten eingeschränkt ist.

Mit Datenresidenz für Slack können neue EKM-Kunden wählen, ihre Verschlüsselungscodes in einer spezifischen Datenregion zu erstellen und zu speichern.



So funktioniert Slack EKM

Daten, die mit vom Kunden kontrollierten Codes verschlüsselt werden

Folgende Kategorien von Kundendaten werden im Ruhezustand mit Codes verschlüsselt, die im AWS-Konto des Kunden gespeichert sind:

Nachrichten (einschließlich Slackbot-Unterhaltungen), Canvases und Snippets

Dateien (z. B. Bilder, Dokumente, Video- und Sprachnachrichten usw.), die auf Slack hochgeladen wurden

Suchindex dieser Kundendaten

Von Apps oder Bots erstellte Nachrichten und Dateien

Seitenleiste „Deine Ordner“

Alle Daten, die von einer App gesammelt werden, die in der von Slack verwalteten Infrastruktur bereitgestellt wird, sowie die Datenspeicher, Entwicklergeheimnisse und Logs der App



Daten, die mit von Slack kontrollierten Codes verschlüsselt werden

Folgende Kategorien von Daten können im Ruhezustand mit Codes verschlüsselt werden, die von Slack erstellt und gespeichert werden:

Slack-Mitgliederprofile, einschließlich benutzerdefinierter Status

Channel-Namen, Themen, Beschreibungen und Lesezeichen

Dateinamen

Informationen zur Mitgliedschaft in Workspaces und Channels

Daten zur Messung der Anzahl der Benutzer, der Nutzung und des Umsatzes

Daten, die für Analytik und zur Messung der Service-Qualität verwendet werden, z. B. bereinigte Logs

IDs, die von Slack im Namen des Kunden generiert werden

Daten zur Feier eines Geschäftsabschlusses

Hinweis: Wenn du dich in EKM registrierst, werden bestehende Daten mit vom Kunden kontrollierten Codes verschlüsselt.



Slack Connect

Wenn externe Organisationen in Slack Connect zusammenarbeiten, werden die geteilten Inhalte über EKM auf folgende Weise behandelt:

Alle Nachrichten einer Organisation werden mit ihren EKM-Codes verschlüsselt, sofern vorhanden.

Der Suchindex für Slack Connect-Channels wird dupliziert und mit den entsprechenden EKM-Codes der jeweiligen Kunden verschlüsselt.

Wenn eine Organisation aus einem Slack Connect-Channel entfernt wird, behält sie eine archivierte Kopie, wenn sie die Berechtigung zum Posten, Einladen und mehr hat.

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