Workspace-Management
Du möchtest mehr darüber wissen, wie du dein Team einrichten kannst? Dann bist du hier richtig!
Weiter Zurück Aktionen,Aktivität,Zugriffs-Logs,Barrierefreiheit,hinzufügen,App hinzufügen,Mitglieder hinzufügen,Zu Slack hinzufügen,Administratoren,alle Passwörter,Analytik,Android,Mitteilung,Mitteilungen,App-Verzeichnis,App-Symbol,Apple Watch,Apps genehmigen,archivieren,Asana,Atlassian,Automatisierungs-Apps,Badge,Rechnungsdaten,Rechnungsstellung,Bitbucket,Bot-Benutzer,Box,Durchsuchen,Anrufe,Anrufe:,abbrechen,Änderungen,Channels,Channel sofort,Channel-Management,Channel-Benachrichtigung,Channel-Vorschläge,Domains beanspruchen,schließen,Unternehmenskultur,Compliance-Exporte,verfassen,Computer,Unterhaltungen,konvertierenverbinden,verknüpfte Accounts,Verbindung,verbinden,Nachrichten kopieren,erstellen,Anpassung,anpassen,Benutzerdefinierte SAML,benutzerdefiniert,Kunden-Support-Teams,Datenexporte,Datensicherheit,deaktivieren,Standard-Channels,löschen,Löschung,Slack bereitstellen,Desktop,Direktnachrichten,Verzeichnis,deaktivieren,entdecken und beitreten,Ermittlungs-APIs,Anzeigename,DMs,Bitte nicht stören,Domain,Domains,Downgrade,Dropbox,doppelte Accounts,bearbeiten,Bearbeitung,Bildung,E-Mail-AdresseE-Mail,Emoji,Emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility ManagementFührungskräfte,exportieren,abgelehnte Zahlungen,Faire Rechnungsstellung,FAQs,finden,Format,Formatierung,Framework für Apps,kostenlose Testversionen,allgemein,erste Schritte,giphy,Github-Integration,Github-Organisation,Github,Glossar,Google Apps,Google Kalender,Google Drive,Gäste,Highlights,HipChat,Personalbereich,IFTTT,importieren,Eingehende Webhooks,Integrationen,iOs,einladen,IT-Teams,JIRA,beitreten,Dran bleiben,Tastatur-Layout,Tastaturkürzel,Schlüsselbund-Zugriff,Keyword-Benachrichtigungen,Sprache,Sprachen,verlassen,Vorschau von Links,laden,Limits,Links,Linux,Mac,Workspace verwalten,Apps verwalten,Mitglieder verwalten,Marketing,Erwähnung,zusammenführen,Nachrichtenaktionen,Nachrichten werden angezeigt,Nachrichtenanzeige,Microsoft-Produkte,mobil,mobile Push,Channels übertragen,Workspaces übertragen,mehrere,stummschalten,Name,Namen,Lärm,Nonprofit-Organisationen,benachrichtigen,OneDrive,onboarden,Inhaber,Passwort,Zahlung,Zahlungen,Berechtigungen,Telefone,pinnen,Plan,Pläne,Plus-Plan,Umfragen,primäre Inhaberschaft,Datenschutzrichtlinien,Aufgaben priorisieren,geschlossen,geschlossener Channel,geschlossene Notizen und Dateien,Projekt-Management,offener Channel,Zielsetzung,Quick-Switcher,Zitat,reaktivieren,lesen,Personalbeschaffung,Referrer-Informationen,Erinnerung,entfernen,umbenennen,Aufbewahrung,Neuen Workspace anfordern,Rolle,Rollen,RSS,Vertrieb,Salesforce,SAML,SCIM,SCIM-Zugriffsrechte,Screenreader,Suche,senden,Sitzungsdauer,Nachrichten teilen,teilen,Geteilter Channel,Geteilte Channels,Seitenleiste,anmelden,abmelden,Account-Erstellungsmodus,Einmaliges Anmelden,Slack-Tag,Slack für Teams,Slack-Benachrichtigungen,Notizen und Dateien speichern,Service-Level-Agreements,ServiceNow,Account erstellen,Slack-Status,Slackbot,Slash-Befehle,Snippet,pausieren,Software-Entwickler,Sternmarkierung,Statistiken,Stride,synchronisieren,Tablets,Steuer,Threads,Zeitzone,Tipps,To-do-Listen,Thema,Triage-Channels,Nutzungsbedingungen,Trello,Fehlerbehebung,Schwierigkeiten beim Empfang,Tour,Twitter,Zwei-Faktor-Authentifizierung,Ungelesene Nachrichten,Updates,Upgrade,hochladen,Benutzername,Benutzergruppen,URL,Urlaub,Anbieter- und Überweisung,Video,Audio-Anruf,Audio,was ist,Was ist wichtig,auf Positivliste setzen,Windows Phone,Windows,Arbeiten in,Workspace-Apps,Anfragen für Workspace-Erstellung,Workspace-Auffindbarkeit,Workspace-Einstellungen,Wunderlist,deine Aktionen,Zapier,zoom,Funktionen,#allgemein,Dateispeicherung,Beiträge,Dark Mode,Design,Workflow-Builder,Audio,Video,Bildschirmfreigabe,Workflows,Outlook-Kalender,Eingeladene Mitglieder,Inhaberschaft übertragen,Positivliste,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Starke Kundenauthentifizierung,CSVTextdatei,Arbeitszeiten, Suche nach „[term]“ [n]+ weitere Ergebnisse anzeigen → Slack Enterprise Key Management
Mit
Slack Enterprise Key Management (EKM) hast du die volle Kontrolle und Transparenz über den Zugriff auf die Daten deiner Organisation in Slack. Diese Funktion ist als Sicherheits-Add-on für die Enterprise Grid- und Enterprise+ Pläne erhältlich und im GovSlack-Plan enthalten. Danach läuft es folgendermaßen ab:
Benutze deine eigenen Verschlüsselungscodes (gespeichert im Key Management Service von Amazon), um Nachrichten und Dateien zu verschlüsseln.
Du kannst den granularen Zugriff zu Verschlüsselungscodes widerrufen, um Störungen für Mitglieder deiner Organisation zu minimieren.
Organisationsmitglieder können Slack wie gewohnt benutzen, auch wenn der Zugriff für bestimmte Daten eingeschränkt ist.
Mit
Datenresidenz für Slack können neue EKM-Kunden wählen, ihre Verschlüsselungscodes in einer spezifischen Datenregion zu erstellen und zu speichern.
So funktioniert Slack EKM Daten, die mit vom Kunden kontrollierten Codes verschlüsselt werden
Folgende Kategorien von Kundendaten werden im Ruhezustand mit Codes verschlüsselt, die im AWS-Konto des Kunden gespeichert sind:
Nachrichten (einschließlich
Slackbot-Unterhaltungen), Canvases und Snippets
Dateien (z. B. Bilder, Dokumente,
Video- und Sprachnachrichten usw.), die auf Slack hochgeladen wurden Suchindex dieser Kundendaten
Von Apps oder Bots erstellte Nachrichten und Dateien
Seitenleiste „Deine Ordner“
Alle Daten, die von einer App gesammelt werden, die in der von Slack verwalteten Infrastruktur bereitgestellt wird, sowie die Datenspeicher, Entwicklergeheimnisse und Logs der App
Daten, die mit von Slack kontrollierten Codes verschlüsselt werden
Folgende Kategorien von Daten können im Ruhezustand mit Codes verschlüsselt werden, die von Slack erstellt und gespeichert werden:
Slack-Mitgliederprofile, einschließlich benutzerdefinierter Status
Channel-Namen, Themen, Beschreibungen und Lesezeichen
Dateinamen
Informationen zur Mitgliedschaft in Workspaces und Channels
Daten zur Messung der Anzahl der Benutzer, der Nutzung und des Umsatzes
Daten, die für Analytik und zur Messung der Service-Qualität verwendet werden, z. B. bereinigte Logs
IDs, die von Slack im Namen des Kunden generiert werden
Daten zur Feier eines Geschäftsabschlusses
Hinweis: Wenn du dich in EKM registrierst, werden bestehende Daten mit vom Kunden kontrollierten Codes verschlüsselt.
Slack Connect
Wenn externe Organisationen in
Slack Connect zusammenarbeiten, werden die geteilten Inhalte über EKM auf folgende Weise behandelt:
Alle Nachrichten einer Organisation werden mit ihren EKM-Codes verschlüsselt, sofern vorhanden.
Der Suchindex für Slack Connect-Channels wird dupliziert und mit den entsprechenden EKM-Codes der jeweiligen Kunden verschlüsselt.
Wenn eine Organisation aus einem Slack Connect-Channel entfernt wird, behält sie eine archivierte Kopie, wenn sie die
Berechtigung zum Posten, Einladen und mehr hat. Bist du bereit, etwas Neues zu lernen? Nimm Kontakt mit unserem Vertriebs-Team auf, um loszulegen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Organisationsinhaber und Organisationsadministratoren
Verfügbar für
Enterprise-Pläne Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!