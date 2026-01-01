Em vez de usar o e-mail como meio de comunicação, você pode usar o Slack Connect para trabalhar com pessoas de outras empresas no mesmo canal do Slack. Ao trabalhar com outras empresas no Slack, as pessoas apenas podem acessar os canais para os quais foram convidadas.

Observação: os administradores podem restringir quem pode convidar pessoas externas para canais. Caso não veja essa opção, peça ajuda a um proprietário ou administrador.



Como adicionar pessoas de uma outra empresa a um canal

Envie às pessoas com quem você quer trabalhar um convite para entrar no seu canal. Cada canal do Slack Connect pode hospedar até 250 organizações, incluindo a sua. Tenha em mente que você não pode incluir pessoas externas no canal #geral ou #todos-nomedaempresa.

Observação: Você pode ser solicitado a verificar seu e-mail antes de convidar pessoas de outras empresas para um canal do Slack Connect.

Computador iOS Android Abra o canal para o qual você quer convidar as pessoas. (Você também pode criar um novo canal). Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Selecione a guia Configurações. Em Slack Connect, clique em Adicionar pessoas. Insira o endereço de e-mail ou o nome de alguém que você quer convidar para o canal e clique em Adicionar. Selecione Uma organização externa e clique em Avançar. Se você tiver permissão, poderá escolher se as pessoas Podem postar e convidar ou Podem somente postar no canal para o qual você as está convidando. Selecione Próximo para continuar. Adicione uma nota opcional, se quiser, e clique em Enviar convite. Abra o canal para o qual você quer convidar as pessoas. (Você também pode criar um novo canal). Toque no nome do canal na parte superior. Toque em Adicionar. Insira o endereço de e-mail ou o nome de alguém que você quer convidar para o canal e toque em Adicionar. Selecione Uma organização externa e toque em Avançar. Se você tiver permissão , poderá determinar se as pessoas podem postar e convidar ou podem apenas postar no canal para o qual você as está convidando. Toque em Próximo para continuar. Adicione uma nota opcional se quiser e toque em Enviar convite. Abra o canal para o qual você quer convidar as pessoas. (Você também pode criar um novo canal). Toque no nome do canal na parte superior. Toque em Adicionar. Insira o endereço de e-mail ou o nome de alguém que você quer convidar para o canal e toque em Adicionar. Selecione Uma organização externa e toque em Avançar. Se você tiver permissão , poderá determinar se as pessoas podem postar e convidar ou podem apenas postar no canal para o qual você as está convidando. Toque em Próximo para continuar. Adicione uma nota opcional se quiser e toque em Enviar convite.

Observação: pode ser necessário que os administradores aprovem os convites que você enviar. Dependendo das configurações do Slack de cada empresa, as pessoas também podem precisar da aprovação do administrador para aceitar o convite.



Revogar um convite para um canal

Você pode revogar um convite enviado que ainda não foi aceito.

Computador iOS Android Em Início, clique em Diretórios. Clique em Externos na parte superior da página. Clique em Ver convites. Passe o cursor do mouse sobre o convite que você quer revogar e clique no ícone revogar. Selecione Revogar para confirmar. Toque na foto do perfil no canto superior direito. Toque em Convites para se conectar. Toque na guia Enviados. Localize o convite e toque em Revogar. Toque na foto do perfil no canto superior direito. Toque em Convites para o Slack Connect. Toque na guia Enviados. Localize o convite e toque em Revogar.

Observação: caso não consiga ver os Diretórios, procure a guia Conexões externas na barra lateral. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.

Dica: as pessoas com permissão para gerenciar canais do Slack Connect podem revogar qualquer convite pendente enviado por alguém da sua organização.

Ajustar permissões existentes

Após o aceite do convite, qualquer pessoa com permissão para gerenciar as configurações de aprovação do Slack Connect poderá ajustar as permissões para pessoas externas.

Observação: a capacidade de cada membro para adicionar ou retirar permissões depende do tipo de convite que essa pessoa pode enviar.

Computador iOS Android Abra o canal em que você gostaria de gerenciar as permissões. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Na seção Organizações, clique no ícone de três pontos ao lado da equipe para a qual você quer adicionar ou retirar permissões. Clique em Gerenciar permissões. Determine se a equipe Pode postar e convidar ou Pode somente postar e clique em Próximo. Clique em Save (Salvar). Abra o canal em que você gostaria de gerenciar as permissões. Toque no nome do canal no cabeçalho. Toque em Organizações e selecione a equipe para a qual você deseja fazer upgrade ou downgrade. Toque em Gerenciar permissões. Toque no botão ao lado de Deixar que eles convidem os colegas de equipe deles para ativar ou desativar o recurso. Abra o canal em que você gostaria de gerenciar as permissões. Toque no nome do canal no cabeçalho. Toque em Organizações e selecione a equipe para a qual você deseja fazer upgrade ou downgrade. Toque em Gerenciar permissões. Toque no botão ao lado de Deixar que eles convidem os colegas de equipe deles para ativar ou desativar o recurso.

Dica: nos planos Business+ e Enterprise, pessoas com permissões para enviar convites e gerenciar canais podem usar as ferramentas de gerenciamento de canais para adicionar ou retirar permissões para pessoas externas.