En lugar de utilizar el correo electrónico para comunicarte, puedes usar Slack Connect para trabajar con personas de otras empresas en el mismo canal de Slack. Cuando trabajas con otras empresas en Slack, las personas solo pueden acceder a los canales a los que se les ha invitado a unirse.

Nota: los administradores pueden restringir quién invita a personas externas a canales. Si no ves esta opción, busca a un propietario o administrador y pídele ayuda.



Cómo añadir personas de otra empresa a un canal

Envía a las personas con quien quieras trabajar una invitación para unirse a tu canal (cada canal de Slack Connect puede albergar hasta 250 organizaciones, incluida la tuya). Ten en cuenta que no puedes añadir personas externas a los canales #general y #todo-nombredelaempresa.

Nota: Puede que se te pida verificar tu correo electrónico antes de invitar a personas de otras empresas a un canal de Slack Connect.

Ordenador iOS Android Abre el canal al que te gustaría invitar personas. (También puedes crear un nuevo canal). Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Selecciona la pestaña Ajustes. En Slack Connect, haz clic en Añadir personas. Introduce la dirección de correo electrónico o el nombre de la persona a quien quieras invitar al canal y, a continuación, haz clic en Añadir. Selecciona Una organización externa y haz clic en Siguiente. Si tienes permiso, puedes elegir si las personas Pueden publicar e invitar o Solo pueden publicar en el canal al que las estás invitando. Haz clic en Siguiente para continuar. Añade una nota, si quieres, y haz clic en Enviar invitación. Abre el canal al que te gustaría invitar personas. (También puedes crear un nuevo canal). Pulsa el nombre del canal en la parte superior. Pulsa Añadir. Introduce la dirección de correo electrónico o el nombre de la persona a quien quieras invitar al canal y, a continuación, toca Añadir. Selecciona Una organización externa y pulsa en Siguiente. Si tienes permiso , puedes elegir si las personas Pueden publicar e invitar o Solo pueden publicar en el canal al que las estás invitando. Pulsa Siguiente para continuar. Añade una nota, si quieres, y haz clic en Enviar invitación. Abre el canal al que te gustaría invitar personas. (También puedes crear un nuevo canal). Pulsa el nombre del canal en la parte superior. Pulsa Añadir. Introduce la dirección de correo electrónico o el nombre de la persona a quien quieras invitar al canal y, a continuación, toca Añadir. Selecciona Una organización externa y pulsa en Siguiente. Si tienes permiso , puedes elegir si las personas Pueden publicar e invitar o Solo pueden publicar en el canal al que las estás invitando. Pulsa Siguiente para continuar. Añade una nota, si quieres, y haz clic en Enviar invitación.

Nota: es posible que los administradores deban aprobar las invitaciones que envíes. Dependiendo de la configuración de Slack de cada empresa, es posible que las personas necesiten aprobación del administrador para aceptar tu invitación.



Cómo anular una invitación a un canal

Puedes anular una invitación que hayas enviado y que aún no hayan aceptado.

Ordenador iOS Android Desde Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Externos en la parte superior de la página. Haz clic en Ver invitaciones. Pasa el cursor sobre la invitación que desees anular y haz clic en el icono de anulación. Selecciona Anular para confirmar. Toca en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha. Pulsa Invitaciones para conectar. Pulsa la pestaña Enviadas. Localiza la invitación y pulsa Anular. Toca en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha. Pulsa Invitaciones a Slack Connect. Pulsa la pestaña Enviadas. Localiza la invitación y pulsa Anular.

Nota: Si no ves Directorios, busca la pestaña Conexiones externas en la barra lateral. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.

Consejo: las personas con permiso para gestionar canales de Slack Connect pueden anular cualquier invitación pendiente que haya enviado alguien de su organización.

Ajustar los permisos existentes

Una vez aceptada la invitación, cualquier persona con permisos para gestionar los ajustes de aprobaciones de Slack Connect puede ajustar los permisos de personas externas.

Nota: La capacidad de los miembros para mejorar o reducir los permisos dependerá del tipo de invitación que puedan enviar.

Ordenador iOS Android Abre el canal en el que quieras gestionar los permisos. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

En la sección Organizaciones, haz clic en el icono de tres puntos junto al equipo en el que quieres mejorar o reducir permisos. Haz clic en Administrar permisos. Decide si el equipo Puede publicar e invitar o Solo puede publicar y haz clic en Siguiente. Haz clic en Guardar. Abre el canal en el que quieras gestionar los permisos. Pulsa el nombre del canal en la cabecera. Pulsa en Organizaciones y, a continuación, selecciona el equipo al que quieras mejorar o reducir los permisos. Pulsa en Administrar permisos. Activa o desactiva Permitir que inviten a sus compañeros de equipo. Abre el canal en el que quieras gestionar los permisos. Pulsa el nombre del canal en la cabecera. Pulsa en Organizaciones y, a continuación, selecciona el equipo al que quieras mejorar o reducir los permisos. Pulsa en Administrar permisos. Activa o desactiva Permitir que inviten a sus compañeros de equipo.

Consejo: En los planes Business+ y Enterprise, las personas con permiso para enviar invitaciones que también tengan permisos de gestión de canales pueden usar las herramientas de gestión de canales para mejorar o reducir los permisos de personas externas.