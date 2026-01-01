Usare Slack Connect per lavorare con altre aziende nei canali
Invece di usare l’e-mail per comunicare, puoi usare Slack Connect per lavorare con persone di altre aziende nello stesso canale di Slack. Quando lavori con altre aziende in Slack, le persone possono accedere solo ai canali in cui sono state invitate a entrare.
Nota: gli amministratori possono limitare chi può invitare persone esterne ai canali. Se non vedi questa opzione, contatta un proprietario o un amministratore per richiedere assistenza.
Aggiungere persone di un’altra azienda a un canale
Invita le persone con cui ti piacerebbe lavorare a entrare nel tuo canale (ogni canale di Slack Connect può ospitare fino a 250 organizzazioni, compresa la tua). Tieni presente che non puoi aggiungere persone esterne al canale #generale o #azienda-intera.
Nota: potrebbe esserti richiesto di verificare l’e-mail prima di invitare le persone di altre aziende a un canale di Slack Connect.
Desktop
iOS
Android
- Apri il canale in cui vuoi invitare le persone. (Puoi anche creare un nuovo canale.)
- Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Seleziona la scheda Impostazioni.
- Sotto Slack Connect, clicca su Aggiungi persone.
- Inserisci l’indirizzo e-mail o il nome di tutte le persone che vuoi invitare nel canale, quindi clicca su Aggiungi.
- Seleziona Un’organizzazione esterna, poi clicca su Avanti.
- Se possiedi l’autorizzazione, puoi decidere se le persone Possono postare e invitare o Possono solo postare nel canale in cui le stai invitando. Seleziona Avanti per continuare.
- Se vuoi, aggiungi una nota facoltativa, poi clicca suInvia invito.
- Apri il canale in cui vuoi invitare le persone. (Puoi anche creare un nuovo canale.)
- Tocca il nome del canale in alto.
- Tocca Aggiungi.
- Inserisci l’indirizzo e-mail o il nome di tutte le persone che vuoi invitare nel canale, quindi tocca Aggiungi.
- Seleziona Un'organizzazione esterna, poi tocca Avanti.
- Se possiedi l’autorizzazione, puoi decidere se le persone Possono postare e invitare o Possono solo postare nel canale in cui le stai invitando. Tocca Avanti per continuare.
- Se vuoi, aggiungi una nota facoltativa, poi tocca Invia invito.
- Apri il canale in cui vuoi invitare le persone. (Puoi anche creare un nuovo canale.)
- Tocca il nome del canale in alto.
- Tocca Aggiungi.
- Inserisci l’indirizzo e-mail o il nome di tutte le persone che vuoi invitare nel canale, quindi tocca Aggiungi.
- Seleziona Un'organizzazione esterna, poi tocca Avanti.
- Se possiedi l’autorizzazione, puoi decidere se le persone Possono postare e invitare o Possono solo postare nel canale in cui le stai invitando. Tocca Avanti per continuare.
- Se vuoi, aggiungi una nota facoltativa, poi tocca Invia invito.
Nota: potrebbe essere necessaria l’approvazione degli amministratori per gli inviti che invii. A seconda delle impostazioni di Slack di ogni azienda, le persone possono avere bisogno dell’approvazione degli amministratori per accettare l’invito.
Revocare un invito a un canale
Puoi revocare un invito inviato se non è stato ancora accettato.
Desktop
iOS
Android
- Da Home, fai clic su Directory.
- Clicca su Esterno in alto nella pagina.
- Clicca su Visualizza inviti.
- Passa il puntatore sull’invito che vorresti revocare e clicca sull’ icona Revoca.
- Seleziona Revoca per confermare.
- Tocca la tua foto profilo in alto a destra.
- Tocca Inviti a connettersi.
- Tocca la scheda Inviati.
- Individua l’invito, quindi tocca Revoca.
- Tocca la tua foto profilo in alto a destra.
- Tocca Inviti di Slack Connect.
- Tocca la scheda Inviati.
- Individua l’invito, quindi tocca Revoca.
Nota: Se non trovi Directory, cerca la scheda Connessioni esterne nella barra laterale. Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro .
Suggerimento: le persone con l’autorizzazione a gestire i canali di Slack Connect possono revocare tutti gli inviti in sospeso inviati da una persona della loro organizzazione.
Modificare le autorizzazioni esistenti
Dopo aver accettato l’invito, chiunque possiede l’autorizzazione a gestire le impostazioni di approvazione di Slack Connect può modificare le autorizzazioni per le persone esterne.
Nota: la possibilità di ogni membro di aggiornare o di effettuare il downgrade delle autorizzazioni dipende dal tipo di invito che sono autorizzati a inviare.
Desktop
iOS
Android
- Apri il canale per il quale vuoi gestire le autorizzazioni.
- Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Nella sezione Organizzazioni, clicca sull’ icona dei tre puntini accanto al team che vuoi aggiornare o di cui vuoi effettuare il downgrade.
- Clicca su Gestisci autorizzazioni.
- Scegli se il team Può postare e invitare o Può solo postare e clicca su Avanti.
- Fai clic su Save (Salva).
- Apri il canale per il quale vuoi gestire le autorizzazioni.
- Tocca il nome del canale nell’intestazione del canale.
- Tocca Organizzazioni, quindi seleziona il team per cui vuoi eseguire l’aggiornamento o il downgrade.
- Tocca Gestisci autorizzazioni.
- Tocca l’interruttore accanto a Consenti loro di invitare i membri del team e attivalo o disattivalo.
- Apri il canale per il quale vuoi gestire le autorizzazioni.
- Tocca il nome del canale nell’intestazione del canale.
- Tocca Organizzazioni, quindi seleziona il team per cui vuoi eseguire l’aggiornamento o il downgrade.
- Tocca Gestisci autorizzazioni.
- Tocca l’interruttore accanto a Consenti loro di invitare i membri del team e attivalo o disattivalo.
Suggerimento: nei piani Business+ ed Enterprise, coloro che possiedono l’autorizzazione a inviare gli inviti e che hanno anche le autorizzazioni alla gestione del canale possono utilizzare gli strumenti di gestione del canale per aggiornare o effettuare il downgrade delle persone esterne.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri effettivi (impostazione predefinita)
- Disponibile per i piani a pagamento