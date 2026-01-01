Anstatt per E-Mail zu kommunizieren, kannst du Slack Connect nutzen, um mit Personen aus anderen Unternehmen im selben Slack-Channel zu arbeiten. Wenn du mit anderen Unternehmen in Slack zusammenarbeitest, können die Leute nur auf die Channels zugreifen, zu denen sie eingeladen worden sind.

Hinweis: Administratorinnen und Administratoren können einschränken, wer externe Leute in Channels einladen kann. Wenn du diese Option nicht siehst, wende dich bitte an einen Inhaber oder Administrator, um Hilfe zu erhalten.



Leute aus einem anderen Unternehmen zu einem Channel hinzufügen

Sende den Personen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, eine Einladung zum Beitritt zu deinem Channel (jeder Slack Connect-Channel kann bis zu 250 Organisationen enthalten, einschließlich deiner eigenen). Beachte, dass du externe Personen nicht zum Channel #allgemein oder #unternehmensweit hinzufügen kannst.

Hinweis: Möglicherweise wirst du aufgefordert, deine E-Mail-Adresse zu bestätigen, bevor du Personen aus anderen Unternehmen in einen Slack Connect-Channel einladen kannst.

Desktop iOS Android Öffne den Channel, zu dem du Personen einladen möchtest. Du kannst auch einen neuen Channel erstellen.) Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Wähle den Tab Einstellungen . Klicke unter Slack Connect auf Personen hinzufügen. Gib die E-Mail-Adressen oder die Namen der Leute ein, die du zum Channel einladen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Wähle Eine externe Organisation aus und klicke dann auf Weiter. Wenn du dazu <0>berechtigt<1> bist, kannst du wählen, ob andere in dem Channel, in den du sie einlädst, posten und einladen können<4> oder <5>nur posten können. Wähle Weiter, um fortzufahren. Du kannst einen optionalen Hinweis hinzufügen und anschließend auf Einladung senden klicken. Öffne den Channel, zu dem du Personen einladen möchtest. Du kannst auch einen neuen Channel erstellen.) Tippe oben auf den Channel-Namen. Tippe auf Hinzufügen. Gib die E-Mail-Adressen oder die Namen der Leute ein, die du zum Channel einladen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Wähle Eine externe Organisation aus und tippe dann auf Weiter. Wenn du dazu berechtigt bist, kannst du auswählen, ob Personen in dem Channel, in den du sie einlädst, posten und einladen oder nur posten können. Tippe auf Weiter , um fortzufahren. Du kannst einen optionalen Hinweis hinzufügen und anschließend auf Einladung senden tippen. Öffne den Channel, zu dem du Personen einladen möchtest. Du kannst auch einen neuen Channel erstellen.) Tippe oben auf den Channel-Namen. Tippe auf Hinzufügen. Gib die E-Mail-Adressen oder die Namen der Leute ein, die du zum Channel einladen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Wähle Eine externe Organisation und tippe dann auf Weiter. Wenn du dazu berechtigt bist, kannst du auswählen, ob Personen in dem Channel, in den du sie einlädst, posten und einladen oder nur posten können. Tippe auf Weiter , um fortzufahren. Du kannst einen optionalen Hinweis hinzufügen und anschließend auf Einladung senden tippen.

Hinweis: Möglicherweise müssen deine Administratorinnen und Administratoren die von dir gesendeten Einladungen genehmigen. Je nach den Slack-Einstellungen des jeweiligen Unternehmens benötigen die Personen möglicherweise auch die Genehmigung einer Administratorin oder eines Administrators, um deine Einladung anzunehmen.



Eine Einladung in einen Channel widerrufen

Du kannst eine von dir gesendete Einladung widerrufen, wenn sie noch nicht angenommen wurde.

Desktop iOS Android Klicke in Home auf Verzeichnisse. Klicke oben auf der Seite auf Extern. Klicke auf Einladungen anzeigen. Zeige mit der Maus auf die Einladung, die du widerrufen möchtest, und klicke auf das Widerrufen-Symbol. Wähle zur Bestätigung Widerrufen aus. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Tippe auf Einladungen zum Vernetzen. Tippe auf den Tab Gesendet. Suche die Einladung und tippe dann auf Widerrufen. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Tippe auf Slack Connect-Einladungen. Tippe auf den Tab Gesendet. Suche die Einladung und tippe dann auf Widerrufen.

Hinweis: Wenn die Option Verzeichnisse nicht angezeigt wird, suche stattdessen in der Seitenleiste nach der Registerkarte Externe Verbindungen. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.

Tipp: Personen mit der Berechtigung, Slack Connect-Channels zu verwalten, können alle ausstehenden Einladungen widerrufen, die von jemandem aus ihrem Unternehmen gesendet wurden.

Bestehende Berechtigungen anpassen

Sobald die Einladung angenommen wurde, kann jede Person mit der Berechtigung zum Verwalten der Einstellungen für Slack Connect-Genehmigungen die Berechtigungen für externe Personen anpassen.

Hinweis: Die Fähigkeit jedes Mitglieds, Berechtigungen hoch- oder herunterzustufen, hängt von der Art der Einladung ab, die es senden darf.

Desktop iOS Android Öffne den Channel, für den du die Berechtigungen anpassen möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Klicke im Ordner Organisationen auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Team, das du hoch- oder herunterstufen möchtest. Klicke auf Berechtigungen verwalten. Wähle aus, ob das Team posten und einladen oder nur posten darf, und klicke dann auf Weiter. Klicke auf Speichern. Öffne den Channel, für den du die Berechtigungen anpassen möchtest. Tippe im Header des Channels auf den Channel-Namen. Tippe auf Organisationen und wähle dann das Team aus, für das du ein Upgrade oder ein Downgrade vornehmen möchtest. Tippe auf Berechtigungen verwalten. Tippe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren auf den Umschalter neben Lass sie ihre Teamkolleg:innen einladen. Öffne den Channel, für den du die Berechtigungen anpassen möchtest. Tippe im Header des Channels auf den Channel-Namen. Tippe auf Organisationen und wähle dann das Team aus, für das du ein Upgrade oder ein Downgrade vornehmen möchtest. Tippe auf Berechtigungen verwalten. Tippe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren auf den Umschalter neben Lass sie ihre Teamkolleg:innen einladen.

Tipp: Bei den Business+ - und Enterprise-Plänen können diejenigen mit der Berechtigung zum Senden von Einladungen, die auch über Channel-Management-Berechtigungen verfügen, externe Personen über die Channel-Management-Tools hoch- oder herunterstufen.