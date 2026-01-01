Para permitir que outras pessoas editem um fluxo de trabalho criado por você, é possível adicioná-las como gerentes de fluxo de trabalho. Os gerentes de fluxo de trabalho têm as mesmas permissões do criador do fluxo de trabalho e podem realizar as seguintes ações:

Alterar o nome, a descrição e personalizar o ícone de um fluxo de trabalho

Editar ou remover etapas do fluxo de trabalho

Ajuste as permissões do fluxo de trabalho

Veja as atividades do fluxo de trabalho

Cancelar a publicação ou excluir um fluxo de trabalho

Adicionar ou remover outros gerentes de fluxo de trabalho

Exportar um fluxo de trabalho

Observação: proprietários e administradores podem adicionar a si mesmos como gerentes de qualquer fluxo de trabalho publicado no painel de fluxos de trabalho. Se você adicionar a si mesmo a um fluxo de trabalho em um canal privado ao qual não pertença, você não conseguirá ver o nome do canal.

Adicionar ou remover gerentes de fluxo de trabalho

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, selecione Gerenciados por você na parte superior da página. Encontre um fluxo de trabalho na lista e clique no ícone de lápis para abri-lo no Criador de fluxo de trabalho. Clique no ícone de três pontos e selecione Configurações. Ao lado de Permissões, clique em Editar. Abaixo de Gerentes do fluxo de trabalho, pesquise as pessoas que deseja adicionar. Para remover uma pessoa, clique no X ao lado do nome. O Slack notificará as pessoas adicionadas ou removidas. Clique em Salvar.

Observação: caso não consiga ver a guia Ferramentas na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Talvez seja necessário clicar em Mais para encontrá-la.