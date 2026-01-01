Pour permettre à d’autres personnes de modifier un flux de travail que vous avez créé, vous pouvez les ajouter en tant que gestionnaires. Les gestionnaires de flux de travail disposent des mêmes autorisations que le créateur du flux de travail et peuvent effectuer les actions suivantes :

Modifier le nom et la description d’un flux de travail et personnaliser son icône

Modifier ou supprimer les étapes du flux de travail

Ajuster les autorisations du flux de travail

Afficher l’activité du flux de travail

Annuler la publication d’un flux de travail ou le supprimer

Ajouter ou supprimer d’autres gestionnaires de flux de travail

Exporter un flux de travail

Remarque : Depuis le tableau de bord des flux de travail, les propriétaires et administrateurs peuvent s’ajouter comme gestionnaires à tout flux de travail publié. Si vous vous ajoutez à un flux de travail dans un canal privé dont vous ne faites pas partie, vous ne pourrez pas voir le nom du canal.

Ajouter ou supprimer des gestionnaires de flux de travail

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Dans les Flux de travail , sélectionnez Gérés par vous dans la partie supérieure de la page. Recherchez un flux de travail dans la liste, puis cliquez sur l’icône de crayon pour l’ouvrir dans le générateur de flux de travail. Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Paramètres. À côté de Autorisations, cliquez sur Modifier. Sous Gestionnaires de flux de travail, recherchez les personnes que vous souhaitez ajouter. Pour retirer quelqu’un, cliquez sur le X en regard de son nom. Slack enverra une notification aux personnes ajoutées ou retirées. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si vous ne voyez pas l’onglet Agents et outils dans votre barre latérale, recherchez plutôt l’onglet Outils . Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver.