Per consentire ad altre persone di modificare un workflow che hai creato, puoi aggiungerle come manager di workflow. I manager di workflow hanno le stesse autorizzazioni che hai tu in qualità di creatore del workflow e possono compiere le seguenti azioni:

Modificare il nome e la descrizione di un workflow e personalizzarne l’icona

Modificare o rimuovere passaggi del workflow

Modificare le autorizzazioni per il workflow

Visualizzare le attività del workflow

Eliminare un workflow o annullarne la pubblicazione

Aggiungere o rimuovere altri manager del workflow

Esportare un workflow

Nota: i proprietari e gli amministratori possono aggiungere se stessi come manager di workflow a qualsiasi workflow pubblicato dalla dashboard dei workflow. Se ti aggiungi a un workflow in un canale privato di cui non fai parte, non potrai vedere il nome del canale.

Aggiungere o rimuovere i manager del workflow

Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale. Da Workflow , seleziona Gestiti da te nella parte superiore della pagina. Trova un workflow nell’elenco, quindi clicca sull’icona della matita per aprirlo in Workflow Builder. Clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Impostazioni. Accanto ad Autorizzazioni, clicca su Modifica. Sotto Manager del workflow, cerca le persone che vuoi aggiungere. Per rimuovere qualcuno, clicca sulla X accanto al suo nome. Quando aggiungi o rimuovi una persona, Slack non invierà alcuna notifica. Clicca su Salva.

Nota: se non trovi la scheda Agenti e strumenti nella barra laterale, cerca la scheda Strumenti . Per trovarla, potresti dover cliccare su Altro .