Com a pesquisa empresarial, você pode encontrar informações rapidamente e obter respostas para perguntas de todos os apps que sua organização usa (como Google Drive, GitHub, entre outros), diretamente no Slack.



Como funciona



Conectar uma conta

Para usar a pesquisa empresarial, você precisará conectar sua conta às fontes de dados que seus administradores disponibilizaram na sua organização.

No computador, clique no campo de pesquisa na parte superior do Slack. Digite uma pesquisa no campo e pressione Enter para abrir a página de resultados da pesquisa. Você verá todas as fontes de dados disponíveis na barra lateral esquerda. Clique no ícone de mais ao lado de uma fonte de dados e depois clique em Conectar. Siga as instruções para autorizar sua conta.

Observação: caso a organização use os apps Google Drive ou Microsoft One Drive e SharePoint no Slack, a conta poderá ser conectada automaticamente a essas fontes de dados para pesquisa empresarial.



Iniciar uma pesquisa

Computador Dispositivo móvel Clique no campo de pesquisa na parte superior do Slack. Insira uma consulta de pesquisa ou faça uma pergunta (como “Qual é o status do Projeto Empresa?”). Na página de resultados da pesquisa, todas as respostas da IA aparecerão no topo. Para filtrar seus resultados de conteúdo no Slack ou em outra fonte de dados, selecione uma opção na barra lateral esquerda. Clique em um resultado para visualizar a mensagem ou o arquivo. Toque no campo de pesquisa na parte superior do Slack. Insira uma consulta de pesquisa ou faça uma pergunta (como “Qual é o status do Projeto Empresa?”). Na página de resultados da pesquisa, todas as respostas da IA aparecerão no topo. Para filtrar os resultados por fonte de dados, toque na guia Externo e, em seguida, selecione uma opção na parte superior da tela. Toque em um resultado para visualizar a mensagem ou o arquivo.

Dica: O Slackbot incluirá conteúdos que você pode acessar de fontes de dados de pesquisa empresarial nas respostas.



Desconectar uma conta

Se você não quiser mais ver conteúdo de uma fonte de dados específica nos resultados de pesquisa do Slack, desconecte sua conta.

No computador, clique no campo de pesquisa na parte superior do Slack. Digite uma pesquisa no campo e pressione Enter. Clique em Gerenciar apps abaixo da lista de fontes de dados. Ao lado da fonte de dados que você deseja desconectar, clique em Gerenciar. Clique em Disconnect (Desconectar).