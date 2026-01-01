Mit der Enterprise-Suche kannst du schnell in allen Apps, die deine Organisation verwendet (z. B. Google Drive, GitHub und vielen weiteren), nach Informationen und Antworten auf Fragen suchen – direkt in Slack.



So funktioniert es



Account verbinden

Damit du die Enterprise-Suche verwenden kannst, musst du deinen Account mit den Datenquellen verbinden, die deine Admins in deiner Organisation verfügbar gemacht haben.

Klicke auf deinem Desktop auf das Suchfeld oben in Slack. Gib einen Suchtext in das Feld ein und drücke die Eingabetaste, um die Seite mit den Suchergebnissen zu öffnen. In der linken Seitenleiste siehst du alle verfügbaren Datenquellen. Klicke auf das Pluszeichen neben einer Datenquelle und dann auf Verbinden. Folge den Anweisungen, um deinen Account zu autorisieren.

Hinweis: Wenn deine Organisation die Apps Google Drive oder Microsoft OneDrive und SharePoint in Slack verwendet, wird dein Account möglicherweise automatisch mit diesen Datenquellen für die Enterprise-Suche verbunden.



Suche starten

Desktop Mobil Klicke in Slack oben auf das Suchfeld. Gib einen Suchtext oder eine Frage ein (z. B. „Wie lautet der Status von Projekt Fiktion?“). Auf der Seite mit den Suchergebnissen werden KI-Antworten ganz oben angezeigt. Wenn du die Ergebnisse nach Inhalten aus Slack oder einer anderen Datenquelle filtern möchtest, wähle in der linken Seitenleiste die entsprechende Option aus. Klicke auf ein Suchergebnis, um die Nachricht oder Datei anzuzeigen. Tippe in Slack oben auf das Suchfeld. Gib einen Suchtext oder eine Frage ein (z. B. „Wie lautet der Status von Projekt Fiktion?“). Auf der Seite mit den Suchergebnissen werden KI-Antworten ganz oben angezeigt. Wenn du die Ergebnisse nach Datenquelle filtern möchtest, klicke auf den Tab Extern und wähle oben im Bildschirm die entsprechende Option aus. Tippe auf ein Suchergebnis, um die Nachricht oder Datei anzuzeigen.

Tipp: Slackbot zeigt in seinen Antworten Inhalte, auf die du in Datenquellen der Enterprise-Suche zugreifen kannst.



Account-Verbindung trennen

Wenn Inhalte aus einer bestimmten Datenquelle nicht mehr in deinen Slack-Suchergebnissen angezeigt werden sollen, kannst du deinen Account von dieser Quelle trennen.

Klicke auf deinem Desktop auf das Suchfeld oben in Slack. Gib einen Suchtext in das Feld ein und drücke die Eingabetaste. Klicke unter der Liste der Datenquellen auf Apps verwalten. Klicke neben der Datenquelle, die du trennen möchtest, auf Verwalten. Klicke auf Verbindung trennen.