Cercare nelle applicazioni con la ricerca aziendale
Cercare nelle applicazioni con la ricerca aziendale
Grazie alla ricerca aziendale, puoi trovare rapidamente informazioni e ottenere risposte a domande da tutte le app utilizzate dalla tua organizzazione (come Google Drive, GitHub e altre), direttamente in Slack.
Clicca sul campo di ricerca nella parte superiore di Slack.
Inserisci una query di ricerca o fai una domanda (ad esempio "Qual è lo stato del progetto Azienda?").
Nella pagina dei risultati della ricerca, tutte le risposte IA appariranno in alto. Per filtrare i risultati in base al contenuto in Slack o in un'altra origine dati, seleziona un'opzione nella barra laterale sinistra.
Clicca su un risultato per visualizzare il messaggio o il file.
Tocca il campo di ricerca nella parte superiore di Slack.
Inserisci una query di ricerca o fai una domanda (ad esempio "Qual è lo stato del progetto Azienda?").
Nella pagina dei risultati di ricerca, tutte le risposte IA appariranno in alto. Per filtrare i risultati in base all’origine dati, tocca la scheda Esterna nella parte superiore dello schermo, quindi seleziona un'opzione.
Tocca un risultato per visualizzare il messaggio o il file.
Suggerimento: Slackbot, nelle sue risposte, include contenuto a cui puoi accedere dalle origini dati della ricerca aziendale.
Disconnettere un account
Se non desideri più visualizzare i contenuti di una specifica origine dati nei risultati di ricerca di Slack, puoi disconnettere il tuo account.
Dal desktop, clicca sul campo di ricerca nella parte superiore di Slack.
Digita una ricerca nel campo e premi Invio.
Clicca su Gestisci app sotto l’elenco di origini dati.
Clicca su Gestisci accanto all’origine dati che desideri disconnettere.