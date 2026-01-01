O modo de layout simplificado no app Slack para computadores ajuda você a se concentrar, mostrando uma seção do Slack por vez. Esse modo oferece layouts mais simples e com menos distrações. Isso pode ser bom para quem gosta de fazer uma coisa de cada vez e para pessoas que usam tecnologias de acessibilidade.



Navegar no layout simplificado do Slack

Página inicial do workspace

Ao entrar no modo de layout simplificado, você verá a página inicial do workspace com os mesmos pontos de acesso que estão na barra lateral do Slack. Para voltar a essa página inicial, basta clicar no nome do workspace na barra de ferramentas de navegação.

Início é onde você pode acessar os canais de que participa.

é onde você pode acessar os canais de que participa. MDs é uma lista de todas as mensagens diretas.

é uma lista de todas as mensagens diretas. Atividade é uma visualização única de tudo que pode precisar da sua atenção: menções, conversas de que você participa e reações às suas mensagens.

é uma visualização única de tudo que pode precisar da sua atenção: menções, conversas de que você participa e reações às suas mensagens. Selecione Mais para acessar opções adicionais.

Barra de navegação

Uma barra de navegação no topo do app para ajudar você saber onde está no Slack com um número indicando quantos itens não lidos você tem.



Ativar ou desativar o modo de layout simplificado