El modo simplificado de la aplicación de Slack para ordenadores te permite concentrarte mostrando una sección de Slack a la vez. Este modo ofrece diseños simplificados y reduce las distracciones, que pueden ayudar a las personas que prefieren centrarse en una sola tarea o que necesitan tecnologías de accesibilidad.



Explora Slack con un diseño simplificado

Página de aterrizaje del espacio de trabajo

El primer lugar al que llegarás cuando uses el modo de diseño simplificado es la página de aterrizaje del espacio de trabajo, que incluye los mismos puntos de acceso que la barra lateral de Slack. Puedes volver a esta página de aterrizaje en cualquier momento seleccionando el nombre del espacio de trabajo en la barra de herramientas de navegación.

Inicio es el lugar desde el que puedes acceder a los canales a los que te has unido.

es el lugar desde el que puedes acceder a los canales a los que te has unido. Mensajes directos incluye una lista de todos tus mensajes directos.

incluye una lista de todos tus mensajes directos. Actividad es una vista simplificada de todo lo que puede necesitar tu atención: tus menciones, hilos a los que perteneces y las reacciones a tus mensajes.

es una vista simplificada de todo lo que puede necesitar tu atención: tus menciones, hilos a los que perteneces y las reacciones a tus mensajes. Selecciona Más para ver más opciones.

Barra de navegación

Una sola barra de navegación en la parte superior de la aplicación permite orientarse más fácilmente dentro de Slack, junto a las alertas numeradas de los elementos sin leer.



Activar o desactivar el modo simplificado