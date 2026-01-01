Der vereinfachte Layout-Modus für die Desktop-App von Slack hilft dir, dich zu konzentrieren, indem er immer nur einen Ordner von Slack auf einmal anzeigt. Dieser Modus bietet ein vereinfachtes Layout und minimiert Ablenkungen, was für allein arbeitende Personen und Menschen, die technische Hilfsmittel verwenden, von Vorteil sein kann.



Im vereinfachten Layout durch Slack navigieren

Workspace-Landing Page

Der erste Ort, an dem du im vereinfachten Layoutmodus landest, ist die Landing Page für den Workspace, die die gleichen Zugangspunkte wie deine Seitenleiste in Slack enthält. Du kannst jederzeit zu dieser Landing Page zurückkehren, indem du den Namen deines Workspace in der Navigationssymbolleiste auswählst.

Unter Home kannst du auf Channels, denen du beigetreten bist, zugreifen.

kannst du auf Channels, denen du beigetreten bist, zugreifen. DMs ist eine Liste all deiner Direktnachrichten.

ist eine Liste all deiner Direktnachrichten. Aktivität ist eine Einzelansicht von allem, was deine Aufmerksamkeit erfordern könnte: deine Erwähnungen, Threads, an denen du beteiligt bist, und Reaktionen auf deine Nachrichten.

ist eine Einzelansicht von allem, was deine Aufmerksamkeit erfordern könnte: deine Erwähnungen, Threads, an denen du beteiligt bist, und Reaktionen auf deine Nachrichten. Wähle Mehr, um weitere Optionen aufzurufen.

Navigationsleiste

Eine einzelne Navigationsleiste oben in der App macht es einfacher, sich in Slack zurechtzufinden, und zeigt ein nummeriertes Badge für alle ungelesenen Elemente an.



Vereinfachten Layout-Modus ein- oder ausschalten