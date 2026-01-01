Para realizar várias tarefas e acompanhar diferentes canais ou mensagens diretas (MDs) ao mesmo tempo, abra novas janelas no app Slack para computadores. Você pode ter quantas janelas quiser, e é possível arrastar e soltar para organizar sua tela.

Abrir uma nova janela

Conversas

Você pode abrir qualquer canal ou MD no Slack em uma janela separada.

Em Início, pressione Cmd (Mac) ou Ctrl (Windows/Linux). Clique no nome de um canal ou de uma MD para abrir um dos dois em uma janela.



Conversas

Abra uma conversa em uma nova janela para continuar a acompanhá-la enquanto acessa outro canal ou página no Slack.

No computador, abra uma conversa. Clique no ícone de três pontos. Selecione Abrir em uma nova janela.



Guias Atividade e Afazeres

Para manter as guias Atividade ou Afazeres abertas enquanto você navega entre guias e conversas, é possível abri-las em uma nova janela.

No computador, passe o cursor do mouse sobre Atividade ou Afazeres para exibir uma visualização da guia. Clique no ícone de janela para abrir em uma nova janela.

Dica: você também pode abrir uma janela separada pressionando ⌘ (Mac) ou Ctrl (Windows) ao clicar em Atividade ou Afazeres na sua barra lateral.



Canvas

Para abrir um canvas em uma janela separada, siga as etapas abaixo: