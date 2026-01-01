Para hacer varias tareas a la vez y seguir el ritmo de varios canales o mensajes directos, abre nuevas ventanas en la aplicación para ordenador de Slack. Puedes tener tantas ventanas como quieras, y arrastrarlas y soltarlas para organizar tu pantalla.

Abrir una nueva ventana

Conversaciones

Puedes abrir cualquier canal o mensaje directo de Slack en una ventana nueva.

Desde Inicio, pulsa Cmd (Mac) o Ctrl (Windows/Linux). Haz clic en el nombre de un canal o mensaje directo para abrirlo en una ventana.



Hilos de conversaciones

Abre un hilo de la conversación en una ventana nueva para seguir una conversación mientras navegas a otro canal o página de Slack.

En el ordenador, abre un hilo de la conversación. Haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona Abrir en nueva ventana.



Pestañas Actividad y Tareas pendientes

Para mantener las pestañas Actividad o Tareas pendientes abiertas mientras navegas por otras pestañas y conversaciones, puedes abrirlas en una ventana nueva.

En tu ordenador, pasa el cursor sobre Actividad o Tareas pendientes para ver una vista previa de la pestaña. Haz clic en el icono de ventana para abrirlo en una ventana.

Consejo: También puedes abrir una ventana nueva pulsando ⌘ (Mac) o Ctrl (Windows) mientras haces clic en Actividad o Tareas pendientes en la barra lateral.



Canvas

Sigue estos pasos para abrir un canvas en una ventana nueva: