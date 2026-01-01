Para realizar varias tareas a la vez y consultar o participar en diversos canales o mensajes directos al mismo tiempo, abre ventanas nuevas en la aplicación para computadora de Slack. Puedes tener abiertas las ventanas que quieras, además de arrastrarlas y soltarlas para organizar la pantalla.

Abrir una ventana nueva

Conversaciones

Puedes abrir cualquier canal o conversación de mensajes directos de Slack en una ventana separada.

En Inicio, presiona Cmd (Mac) o Ctrl (Windows/Linux). Haz clic en el nombre de un canal o mensaje directo para abrirlo en una ventana.



Hilos de tus conversaciones

Abre un hilo en una ventana nueva para seguir la conversación mientras navegas por otro canal u otra página de Slack.

En la computadora, abre un hilo. Haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Abrir en una ventana nueva.



Pestañas Actividad y Tareas pendientes

Para mantener abiertas Actividad o Tareas pendientes mientras navegas entre pestañas y conversaciones, puedes abrirlas en una ventana nueva.

En la computadora, coloca el cursor sobre Actividad o Tareas pendientes para ver una vista previa de la pestaña. Haz clic en el ícono de ventana para abrirlo en una ventana.

Consejo: También puedes abrir una ventana separada si presionas ⌘ (Mac) o Ctrl (Windows) al hacer clic en Actividad o Tareas pendientes en la barra lateral.



Canvas

Para abrir un canvas en una ventana separada, haz lo siguiente: