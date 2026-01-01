Quando você adiciona uma imagem ao Slack, é possível incluir uma descrição da imagem com um texto alternativo. O texto alternativo é usado por leitores de tela para ajudar as pessoas com deficiências visuais a compreender melhor o que você compartilhou.

Dica: para saber mais informações sobre como os leitores de tela podem ajudar você a fazer muito mais no Slack, confira o nosso guia.



Adicionar texto alternativo para uma nova imagem

Computador iOS Android Arraste e solte uma imagem no campo de mensagem do Slack ou clique no

ícone de mais, ao lado do campo de mensagem, e escolha uma imagem para adicionar. Clique na imagem no campo de mensagem. Selecione Editar detalhes do arquivo, no canto superior esquerdo. Adicione o texto alternativo em Descrição e clique em Concluir. Adicionar imagem ao Slack. Antes de enviar, toque na imagem e selecione o ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em Salvar. Adicionar imagem ao Slack. Antes de enviar, toque na imagem e selecione o ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em Salvar.

Adicionar texto alternativo após compartilhar uma imagem

Desktop iOS Android Passe o cursor do mouse sobre uma imagem que você já compartilhou. Clique em ALT. Adicione o texto alternativo em Descrição e clique em Concluir. Toque na imagem e selecione o ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em Salvar. Toque na imagem e selecione o ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em Salvar.

Adicionar texto alternativo com lembretes ativados

Você pode atualizar suas preferências para automaticamente ver um aviso para adicionar texto alternativo sempre que enviar uma imagem. Saiba como ativar lembretes de texto alternativo.

Computador iOS Android Novas imagens Arraste e solte uma imagem no campo de mensagem no Slack ou clique no

ícone de mais , ao lado do campo de mensagem, e escolha uma imagem para adicionar. Envie a mensagem. Adicione o texto alternativo em Descrição . Caso envie várias imagens, clique em Avançar para adicionar descrições de outras imagens. Clique em Done (Concluído). Imagens publicadas Clique em ALT em uma imagem que você já compartilhou. Adicione o texto alternativo em Descrição. Clique em Done (Concluído). Novas imagens Adicionar imagem ao Slack. Antes de enviar, toque na imagem no campo de mensagem. Adicione a descrição e toque em Salvar. Imagens publicadas Toque na imagem e selecione o ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecionar Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em Salvar. Novas imagens Adicionar imagem ao Slack. Toque na imagem no campo de mensagem. Adicione a descrição e toque em Salvar. Imagens publicadas Toque na imagem e selecione o ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecionar Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em Salvar.

Configurar lembretes para adicionar texto alternativo

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral. Selecione Preferências no menu. Selecione Acessibilidade. Em Lembretes de texto alternativo, marque a caixa para ver um aviso para adicionar texto alternativo sempre que enviar uma imagem. Desmarque a caixa para desativar os lembretes.

Observação: essa configuração pode ser ativada por padrão pelos proprietários e administradores de workspaces. Nesse caso, você não poderá desmarcar a caixa.