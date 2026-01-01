Usar o Slack
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Quando você
adiciona uma imagem ao Slack, é possível incluir uma descrição da imagem com um texto alternativo. O texto alternativo é usado por leitores de tela para ajudar as pessoas com deficiências visuais a compreender melhor o que você compartilhou. Dica: para saber mais informações sobre como os leitores de tela podem ajudar você a fazer muito mais no Slack, confira o nosso guia.
Adicionar texto alternativo para uma nova imagem
Computador
iOS
Android
Arraste e solte uma imagem no campo de mensagem do Slack ou clique no
ícone de mais, ao lado do campo de mensagem, e escolha uma imagem para adicionar. Clique na imagem no campo de mensagem.
Selecione
Editar detalhes do arquivo, no canto superior esquerdo. Adicione o texto alternativo em
Descrição e clique em Concluir.
Adicionar imagem ao Slack. Antes de enviar, toque na imagem e selecione o
ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione
Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em
Salvar.
Adicionar imagem ao Slack. Antes de enviar, toque na imagem e selecione o
ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione
Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em
Salvar.
Adicionar texto alternativo após compartilhar uma imagem
Desktop
iOS
Android
Passe o cursor do mouse sobre uma imagem que você já compartilhou.
Clique em
ALT. Adicione o texto alternativo em
Descrição e clique em Concluir.
Toque na imagem e selecione o
ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione
Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em
Salvar.
Toque na imagem e selecione o
ícone de três pontos no canto inferior direito. Selecione
Adicionar descrição. Adicione o texto alternativo e toque em
Salvar.
Adicionar texto alternativo com lembretes ativados
Você pode atualizar suas preferências para automaticamente ver um aviso para adicionar texto alternativo sempre que enviar uma imagem.
Saiba como ativar lembretes de texto alternativo.
Computador
iOS
Android
Novas imagens
Arraste e solte uma imagem no campo de mensagem no Slack ou clique
no
, ao lado do campo de mensagem, e escolha uma imagem para adicionar.
ícone de mais Envie a mensagem.
Adicione o texto alternativo em
Descrição . Caso envie
várias imagens, clique em Avançar para adicionar descrições
de outras imagens.
Clique em
Done (Concluído).
Imagens publicadas
Clique em
em uma imagem que você já compartilhou.
ALT Adicione o texto alternativo em Descrição.
Clique em
Done (Concluído).
Novas imagens
Adicionar imagem ao Slack.
Antes de enviar, toque na imagem no campo de mensagem.
Adicione a descrição e toque em
Salvar.
Imagens publicadas
Toque na imagem e selecione o
no
canto inferior direito.
ícone de três pontos
Selecionar
.
Adicionar descrição
Adicione o texto alternativo e toque em
Salvar.
Novas imagens
Adicionar imagem ao Slack.
Toque na imagem no campo de mensagem.
Adicione a descrição e toque em
Salvar.
Imagens publicadas
Toque na imagem e selecione o
no
canto inferior direito.
ícone de três pontos
Selecionar
.
Adicionar descrição
Adicione o texto alternativo e toque em
Salvar.
Configurar lembretes para adicionar texto alternativo
No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.
Selecione
Preferências no menu. Selecione
Acessibilidade.
Em
Lembretes de texto alternativo, marque a caixa para ver um aviso para adicionar texto alternativo sempre que enviar uma imagem. Desmarque a caixa para desativar os lembretes. Observação: essa configuração pode ser ativada por padrão pelos proprietários e administradores de workspaces. Nesse caso, você não poderá desmarcar a caixa.
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