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Quando
aggiungi un’immagine in Slack, puoi includere una descrizione con testo alternativo. Il testo alternativo viene usato dalle utilità per la lettura dello schermo per aiutare le persone con disabilità visive a comprendere meglio ciò che hai condiviso. Suggerimento: Per ulteriori informazioni su come le unità per la lettura dello schermo possono aiutarti a fare di più in Slack, consulta la nostra guida
Aggiungere testo alternativo per una nuova immagine
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Trascina un'immagine nel campo messaggio in Slack oppure clicca sull’
icona + accanto al campo messaggio e scegli un’immagine da aggiungere. Clicca sull’immagine nel campo del messaggio.
Seleziona
Modifica dettagli file nell’angolo in alto a sinistra. Aggiungi il testo alternativo in
Descrizione e clicca su Fine.
Aggiungi l’immagine a Slack. Prima di inviare, tocca l’immagine e seleziona l’
icona dei tre puntini nell’angolo in basso a destra. Seleziona
Aggiungi descrizione. Aggiungi il testo alternativo e tocca
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Aggiungi l’immagine a Slack. Prima di inviare, tocca l’immagine e seleziona l’
icona dei tre puntini nell’angolo in basso a destra. Seleziona
Aggiungi descrizione. Aggiungi il testo alternativo e tocca
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Aggiungere testo alternativo dopo aver condiviso un'immagine
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Descrizione e clicca su Fine.
Tocca l’immagine e seleziona l’
icona dei tre puntini nell’angolo in basso a destra. Seleziona
Aggiungi descrizione. Aggiungi il testo alternativo e tocca
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Tocca l’immagine e seleziona l’
icona dei tre puntini nell’angolo in basso a destra. Seleziona
Aggiungi descrizione. Aggiungi il testo alternativo e tocca
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Aggiungere testo alternativo con i promemoria attivati
Puoi aggiornare le preferenze in modo che ti venga richiesto automaticamente di aggiungere un testo alternativo ogni volta che carichi un'immagine.
Scopri come attivare i promemoria per il testo alternativo.
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per eventuali immagini aggiuntive.
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Immagini pubblicate
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su un’immagine che hai già condiviso.
ALT Aggiungi il testo alternativo in Descrizione.
Clicca su
Fatto.
Nuove immagini
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Immagini pubblicate
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Immagini pubblicate
Tocca l’immagine e seleziona l’
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Impostare promemoria per aggiungere testo alternativo
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona
Preferenze. Seleziona
Accessibilità.
In
Promemoria per testo alternativo, seleziona la casella per ricevere un avviso per aggiungere un testo alternativo ogni volta che carichi un’immagine. Deseleziona la casella per disattivare i promemoria. Nota: questa impostazione può essere attivata in modo predefinito dai proprietari e dagli amministratori dell'area di lavoro. Se abilitata, non sarà possibile deselezionare la casella.
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