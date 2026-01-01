Lorsque vous ajoutez une image sur Slack, vous pouvez lui attribuer une description. Cette description (ou texte alternatif) aidera les personnes malvoyantes à comprendre l’image que vous avez importée.

Conseil : Pour en savoir plus sur la manière dont les lecteurs d’écran peuvent vous aider à en faire plus dans Slack, consultez notre guide.



Ajouter un texte descriptif pour une nouvelle image

Ordinateur iOS Android Glissez et déposez une image dans la zone de message de Slack, ou cliquez sur

l’icône Plus en regard de la zone de message et choisissez des fichiers à ajouter. Cliquez sur l’image dans la zone de message. Sélectionnez Modifier les détails du fichier dans le coin supérieur gauche. Ajoutez votre texte descriptif sous Description et cliquez sur Terminé. Ajoutez votre image à Slack. Avant l’envoi, appuyez sur l’image et sélectionnez l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer. Ajoutez votre image à Slack. Avant l’envoi, appuyez sur l’image et sélectionnez l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer.

Ajouter un texte de description à une image déjà partagée

Ordinateur iOS Android Passez votre souris sur une image que vous avez déjà partagée. Cliquez sur Alt . Ajoutez votre texte descriptif sous Description et cliquez sur Terminé. Appuyez sur l’image et sélectionnez l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer. Appuyez sur l’image et sélectionnez l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer.

Ajoutez un texte descriptif avec les rappels activés

Vous pouvez mettre à jour vos préférences afin d’être automatiquement invité(e) à ajouter un texte descriptif chaque fois que vous chargez une image. Découvrez comment activer les rappels de texte descriptif.

Ordinateur iOS Android Nouvelles images Glissez et déposez une image dans la zone de message de Slack, ou cliquez sur

l’icône Plus en regard de la zone de message et choisissez des fichiers à ajouter. Envoyez votre message. Ajoutez votre texte descriptif sous Description. Si vous envoyez plusieurs images, cliquez sur Suivant pour ajouter des descriptions pour les images suivantes. Cliquez sur Done (Terminé). Images publiées Cliquez sur ALT sur une image que vous avez déjà partagée. Ajoutez votre texte descriptif sous Description. Cliquez sur Done (Terminé). Nouvelles images Ajoutez votre image à Slack. Avant l’envoi, appuyez sur l’image dans la zone de message. Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer. Images publiées Appuyez sur l’image et sélectionnez l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionner Ajoutez une description. Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer. Nouvelles images Ajoutez votre image à Slack. Cliquez sur l’image dans la zone de message. Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer. Images publiées Appuyez sur l’image et sélectionnez l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionner Ajoutez une description. Saisissez votre description et appuyez sur Enregistrer.

Définissez des rappels d’ajout de texte descriptif

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale. Sélectionnez Préférences dans le menu. Sélectionnez Accessibilité . Sous Rappels de texte descriptif, cochez la case pour être invité(e) à ajouter une description à chaque fois que vous chargez une image. Décochez la case pour désactiver les rappels.

Remarque : ce paramètre peut être activé par défaut par les administrateurs et les propriétaires de l’espace de travail. S’il est activé, vous ne pourrez pas décocher la case.