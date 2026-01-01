Utiliser Slack
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Lorsque vous
ajoutez une image sur Slack, vous pouvez lui attribuer une description. Cette description (ou texte alternatif) aidera les personnes malvoyantes à comprendre l’image que vous avez importée. Conseil : Pour en savoir plus sur la manière dont les lecteurs d’écran peuvent vous aider à en faire plus dans Slack, consultez notre guide.
Ajouter un texte descriptif pour une nouvelle image
Ordinateur
iOS
Android
Glissez et déposez une image dans la zone de message de Slack, ou cliquez sur
l’icône Plus en regard de la zone de message et choisissez des fichiers à ajouter. Cliquez sur l’image dans la zone de message.
Sélectionnez
Modifier les détails du fichier dans le coin supérieur gauche. Ajoutez votre texte descriptif sous
Description et cliquez sur Terminé.
Ajoutez votre image à Slack. Avant l’envoi, appuyez sur l’image et sélectionnez
l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez
Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Ajoutez votre image à Slack. Avant l’envoi, appuyez sur l’image et sélectionnez
l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez
Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Ajouter un texte de description à une image déjà partagée
Ordinateur
iOS
Android
Passez votre souris sur une image que vous avez déjà partagée.
Cliquez sur
Alt . Ajoutez votre texte descriptif sous
Description et cliquez sur Terminé.
Appuyez sur l’image et sélectionnez
l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez
Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Appuyez sur l’image et sélectionnez
l’icône à trois points dans le coin inférieur droit. Sélectionnez
Ajoutez une description . Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Ajoutez un texte descriptif avec les rappels activés
Vous pouvez mettre à jour vos préférences afin d’être automatiquement invité(e) à ajouter un texte descriptif chaque fois que vous chargez une image.
Découvrez comment activer les rappels de texte descriptif.
Ordinateur
iOS
Android
Nouvelles images
Glissez et déposez une image dans la zone de message de Slack, ou cliquez sur
l’icône Plus
en regard de la zone de message et choisissez des fichiers à ajouter.
Envoyez votre message.
Ajoutez votre texte descriptif sous
Description. Si vous envoyez plusieurs images, cliquez sur Suivant pour ajouter des descriptions pour les images suivantes.
Cliquez sur
Done (Terminé).
Images publiées
Cliquez sur
sur une image que vous avez déjà partagée.
ALT Ajoutez votre texte descriptif sous Description.
Cliquez sur
Done (Terminé).
Nouvelles images
Ajoutez votre image à Slack.
Avant l’envoi, appuyez sur l’image dans la zone de message.
Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Images publiées
Appuyez sur l’image et sélectionnez
l’icône à trois points dans
le coin inférieur droit.
Sélectionner
Ajoutez une description.
Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Nouvelles images
Ajoutez votre image à Slack.
Cliquez sur l’image dans la zone de message.
Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Images publiées
Appuyez sur l’image et sélectionnez
l’icône à trois points dans
le coin inférieur droit.
Sélectionner
Ajoutez une description.
Saisissez votre description et appuyez sur
Enregistrer.
Définissez des rappels d’ajout de texte descriptif
Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.
Sélectionnez
Préférences dans le menu. Sélectionnez
Accessibilité.
Sous
Rappels de texte descriptif, cochez la case pour être invité(e) à ajouter une description à chaque fois que vous chargez une image. Décochez la case pour désactiver les rappels. Remarque : ce paramètre peut être activé par défaut par les administrateurs et les propriétaires de l’espace de travail. S’il est activé, vous ne pourrez pas décocher la case.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ? Parfait !
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