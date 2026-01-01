Adicione e configure servidores de Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) do Salesforce no Slack para conectar o Slackbot ao Salesforce ou ao Data 360. Quando você adiciona um servidor PCM, os membros de seu workspace ou organização Enterprise podem usar o Slackbot para executar ações no Salesforce sem sair do Slack.

Como funciona

Quando você instala e configura um servidor de PCM no Slack, os membros podem acessar informações e realizar ações no Salesforce apenas iniciando uma conversa com o Slackbot.

Para instalar e configurar um servidor PCM do Salesforce, você precisa conectar pelo menos uma organização do Salesforce ao Slack.

Depois de conectar o Slack e o Salesforce, escolha um ou mais servidores de PCM padrão para permitir que o Slackbot acesse o Salesforce ou o Data Cloud.

Os desenvolvedores da sua organização podem criar servidores de PCM personalizados para dar ao Slackbot acesso a ferramentas adicionais via Ações do Apex, Fluxos do Lightning, pontos de extremidade REST do Apex, APIs do Catálogo de APIs, modelos do Criador de prompt e agentes do Agentforce.



Servidores de PCM do Salesforce

Você pode escolher em uma lista de servidores de PCM padrão do Salesforce.

Nome do servidor Descrição do servidor Data 360 Suporta consultas SQL no Data Cloud, incluindo CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud e fontes de dados externas SObject All Suporta funcionalidade CRUD completa para objetos do Salesforce: Criar

Lida

Atualizar

Excluir

Consulta

Pesquisar

Percorrer relacionamentos SObject Deletes Suporta ações de exclusão para registros com reconhecimento de dependência SObject Mutations Suporta ações de criação e atualização para registros do Salesforce SObject Reads Suporta pesquisa e recuperação de registros do Salesforce usando SOQL Tableau Next Fornece acesso a inteligência empresarial (por exemplo, painéis, KPIs e outros dados) pela camada semântica do Tableau



Conectar o Salesforce e o Slack

Para configurar um servidor de PCM do Salesforce, conecte sua organização do Salesforce ao Slack. Será necessário trabalhar com um administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce caso você não tenha essa função.

Conectar uma organização do Salesforce ao Slack

Siga as etapas no nosso guia Conectar o Salesforce e o Slack. Quando sua organização do Salesforce estiver conectada, você precisará mapear manualmente os usuários caso eles ainda não tenham recebido acesso ao Salesforce no Slack.

Mapear contas

Conecte as contas do Salesforce e do Slack de seus membros. Quando você mapear os membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Salesforce. Clique na guia Usuários. Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Organizações do Salesforce. Clique na guia Usuários. Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV.

Observação: os membros com a função de sistema de administrador do Salesforce no Slack podem conectar organizações do Salesforce e mapear contas.



Instalar e configurar um servidor de PCM

Agora está tudo pronto para você configurar um servidor de PCM do Salesforce. Selecione um servidor, analise as ferramentas que ele inclui para entender as ações de leitura e escrita que o Slackbot pode realizar, conceda acesso a determinados membros ou grupos e atribua-o a workspaces (apenas nos planos Enterprise Grid e Enterprise+).

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM do Salesforce. Clique em Adicionar servidor de PCM na parte superior da página. Escolha um servidor da lista e clique em Adicionar. Analise as ferramentas para ver todas as ações que o Slackbot pode realizar e, em seguida, clique em Avançar. Clique em Conectar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM. Clique em Adicionar servidor de PCM na parte superior da página. Escolha um servidor da lista e clique em Adicionar. Analise as ferramentas para ver todas as ações que o Slackbot pode realizar e, em seguida, clique em Avançar. Selecione os workspaces onde o servidor estará disponível e clique em Avançar. Escolha quem pode usar o servidor: Todos, Grupos e membros específicos ou Ninguém. Depois, clique em Conectar.



Gerenciar os servidores de PCM

Depois de adicionar um servidor de PCM, você pode ajustar o acesso e as permissões ou excluí-lo. Excluir um servidor o removerá imediatamente, e o Slackbot não poderá mais acessar nenhuma de suas ferramentas.

Ver e gerenciar servidores

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM do Salesforce. Selecione um servidor para ver os detalhes. Se quiser, clique no ícone de lápis ao lado do Nome de exibição para editar o nome do servidor. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM. Selecione um servidor para ver os detalhes. Se quiser, clique no ícone de lápis ao lado do Nome de exibição para editar o nome do servidor. Clique na guia Membros para editar as permissões de acesso de membros e grupos. Para gerenciar quais workspaces podem acessar o servidor, clique em Gerenciar no canto superior direito da página e adicione ou remova workspaces.



Excluir um servidor

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM. Clique no ícone de três pontos ao lado de um servidor e selecione Excluir. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM. Clique no ícone de três pontos ao lado de um servidor e selecione Excluir.



Gerenciar o acesso a servidores PCM e ferramentas

Os proprietários e os administradores de organizações nos planos Enterprise Grid e Enterprise+ podem gerenciar o acesso a servidores PCM, definir quais tipos de ferramentas (por exemplo, somente leitura ou gravação) estão disponíveis por padrão e configurar permissões para cada uma das ferramentas.

Gerenciar o acesso ao servidor de PCM

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM. Selecione um servidor da lista e clique na guia Permissões na parte superior da página. Ao lado de Quem pode usar este servidor?, clique em Editar. Escolha quem pode acessar o servidor PCM: Todos, Pessoas e grupos específicos ou Ninguém. Se você selecionar Pessoas e grupos específicos, escolha os membros, grupos de IDP ou grupos de usuários. Clique em Salvar.



Gerencie o acesso a ferramentas de servidores PCM

Todas as ferramentas integradas a um servidor PCM ficam disponíveis assim que ele é instalado. Para gerenciar quais tipos de ferramentas seus membros podem usar, defina um padrão para ferramentas do tipo somente leitura, gravação e outras.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM. Selecione um servidor da lista e clique na guia Permissões na parte superior da página. Em Acesso padrão à ferramenta, clique em Editar ao lado de Ferramentas somente leitura, Ferramentas de gravação ou Outras ferramentas. Determine quem pode usar as ferramentas. Se você selecionar Todos com acesso ao servidor, exceto pessoas ou grupos específicos ou Apenas pessoas ou grupos específicos com acesso ao servidor, escolha os membros, grupos de IDP ou grupos de usuários. Clique em Salvar.



Gerencie o acesso a cada ferramenta PCM

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Servidores de PCM. Selecione um servidor da lista e clique na guia Permissões na parte superior da página. Ao lado da ferramenta que você deseja gerenciar, clique em Editar. Determine quem pode usar a ferramenta. Se você selecionar Todos com acesso ao servidor, exceto pessoas e grupos específicos ou Apenas pessoas e grupos específicos com acesso ao servidor, escolha os membros, grupos de IDP ou grupos de usuários. Clique em Salvar.

