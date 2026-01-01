Añade servidores de Protocolo de contexto del modelo (MCP) de Salesforce a Slack y configúralos para conectar Slackbot con Salesforce o Data 360. Cuando añades un servidor MCP, los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden usar Slackbot para llevar a cabo acciones en Salesforce sin salir de Slack.

Funcionamiento

Cuando configuras un servidor MCP en Slack, los miembros pueden acceder a información y llevar a cabo acciones en Salesforce con solo iniciar una conversación con Slackbot.

Para configurar un servidor MCP de Salesforce, tendrás que conectar a Slack al menos una organización de Salesforce.

Cuando hayas conectado Slack y Salesforce, elige uno o varios servidores MCP estándar para permitir que Slackbot acceda a Salesforce o Data Cloud.

Los desarrolladores de tu organización pueden compilar servidores MCP personalizados para conceder a Slackbot acceso a otras herramientas mediante acciones de Apex, flujos de Lightning, endpoints de Apex REST, API procedentes del catálogo de API, plantillas de Prompt Builder y agentes de Agentforce.



Servidores MCP de Salesforce

Puedes elegir entre una lista de servidores MCP de Salesforce estándar.

Nombre del servidor Descripción del servidor Data 360 Admite consultas SQL en Data Cloud, lo que incluye CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud y fuentes de datos externas SObject All Admite toda la funcionalidad de CRUD para objetos de Salesforce: Crear

Leer

Actualizar

Eliminar

Consultar

Buscar

Recorrer relaciones SObject Deletes Permite eliminar acciones de registros con constancia de las dependencias SObject Mutations Permite crear y actualizar acciones en los registros de Salesforce SObject Reads Permite buscar y recuperar registros de Salesforce mediante SOQL Tableau Next Proporciona acceso a inteligencia empresarial (p. ej. paneles, KPI y otros datos) mediante la capa semántica de Tableau



Conectar Salesforce y Slack

Para configurar un servidor MCP de Salesforce, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Tendrás que coordinarte con un administrador en Salesforce para llevar a cabo los pasos necesarios en Salesforce si no tienes ese rol.

Conectar una organización de Salesforce a Slack

Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack. Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack.

Asignar cuentas

Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de tus miembros. Cuando asignes miembros manualmente en Slack, se les pedirá que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Organizaciones de Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV.

Nota: Los miembros con el rol de sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.



Configurar un servidor MCP

Ahora puedes configurar un servidor MCP de Salesforce. Selecciona un servidor, revisa las herramientas que contiene para averiguar qué acciones de lectura y escritura podrá llevar a cabo Slackbot, concede acceso a miembros o grupos concretos, y asígnalo a espacios de trabajo (solo con planes Enterprise Grid y Enterprise+).

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP de Salesforce. Haz clic en Añadir servidor MCP en la parte superior de la página. Elige un servidor de la lista y haz clic en Añadir. Revisa las herramientas para ver todas las acciones que Slackbot podrá efectuar y haz clic en Siguiente. Haz clic en Conectar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP. Haz clic en Añadir servidor MCP en la parte superior de la página. Elige un servidor de la lista y haz clic en Añadir. Revisa las herramientas para ver todas las acciones que Slackbot podrá llevar a cabo y haz clic en Siguiente. Selecciona los espacios de trabajo en los que el servidor estará disponible y haz clic en Siguiente. Elige quién podrá usar el servidor (Todo el mundo, Grupos y miembros específicos o Nadie) y haz clic en Conectar.



Gestionar servidores MCP

Cuando hayas añadido un servidor MCP, podrás ajustar el acceso y los permisos o eliminarlo. Al borrar un servidor, este se eliminará de inmediato, por lo que Slackbot ya no podrá acceder a ninguna de sus herramientas.

Ver y gestionar servidores

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP de Salesforce. Selecciona un servidor para ver los detalles. Si quieres, haz clic en el icono del lápiz situado junto a Nombre de Slack para modificar el nombre del servidor. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP. Selecciona un servidor para ver los detalles. Si quieres, haz clic en el icono del lápiz situado junto a Nombre de Slack para modificar el nombre del servidor. Haz clic en la pestaña Miembros para editar los permisos de acceso de los miembros y grupos. Para gestionar qué espacios de trabajo pueden acceder al servidor, haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha de la página y añade o elimina espacios de trabajo.



Eliminar un servidor

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP. Haz clic en el icono de tres puntos situado junto a un servidor y selecciona Eliminar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP. Haz clic en el icono de tres puntos situado junto a un servidor y selecciona Eliminar.



Gestionar el acceso al servidor MCP y a las herramientas

Los propietarios y administradores de organizaciones con planes Enterprise Grid y Enterprise+ pueden gestionar el acceso a servidores MCP, decidir qué tipos de herramientas (como de solo lectura o escritura) están disponibles de forma predeterminada, además de configurar los permisos para cada herramienta.

Gestionar el acceso al servidor MCP

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP. Selecciona un servidor de la lista y haz clic en la pestaña Permisos situada en la parte superior de la página. Junto a ¿Quién puede usar este servidor?, haz clic en Editar. Elige quién puede acceder al servidor MCP: todo el mundo, personas y grupos específicos o nadie. Si seleccionas Personas y grupos específicos, elige los miembros, grupos del proveedor de identidad o grupos de usuarios. Haz clic en Save (Guardar).



Gestionar el acceso a las herramientas del servidor MCP

Todas las herramientas integradas en un servidor MCP estarán disponibles una vez instalado. Para gestionar qué tipos de herramientas pueden usar tus miembros, establece un conjunto predeterminado de solo lectura, escritura y otras herramientas.

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP. Selecciona un servidor de la lista y haz clic en la pestaña Permisos situada en la parte superior de la página. Debajo de Acceso predeterminado a la herramienta, haz clic en Editar junto a Herramientas de solo lectura, Herramientas de escritura u Otras herramientas. Selecciona quién puede usar las herramientas. Si seleccionas Todas las personas con acceso al servidor, salvo determinadas personas o grupos o Solo determinadas personas o grupos con acceso al servidor, elige los miembros, grupos del proveedor de identidad o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.



Gestionar el acceso individual a las herramientas MCP

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Servidores MCP. Selecciona un servidor de la lista y haz clic en la pestaña Permisos situada en la parte superior de la página. Haz clic en Editar junto a la herramienta que quieras gestionar. Selecciona quién puede usar la herramienta. Si seleccionas Todas las personas con acceso al servidor, salvo determinadas personas y grupos o Solo determinadas personas y grupos con acceso al servidor, elige los miembros, grupos del proveedor de identidad o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.

