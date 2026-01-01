Collega Slackbot a Salesforce con MCP
Aggiungi e configura i server Protocollo di contesto del modello (MCP) Salesforce in Slack per collegare Slackbot a Salesforce o Data 360. Quando aggiungi un server MCP, i membri dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise possono utilizzare Slackbot per eseguire azioni in Salesforce senza uscire da Slack.
Funzionamento
- Dopo aver configurato un server MCP in Slack, i membri possono accedere alle informazioni ed eseguire azioni in Salesforce semplicemente avviando una conversazione con Slackbot.
- Per configurare un server MCP Salesforce, devi collegare almeno un’organizzazione Salesforce a Slack.
- Una volta collegati Slack e Salesforce, puoi scegliere uno o più server MCP standard per consentire a Slackbot di accedere a Salesforce o Data Cloud.
- Gli sviluppatori della tua organizzazione possono creare server MCP personalizzati per consentire a Slackbot di accedere a strumenti aggiuntivi tramite Apex Actions, Lightning Flows, endpoint Apex REST, API del Catalogo API, modelli di Prompt Builder e agenti Agentforce.
Server MCP Salesforce
Puoi scegliere da un elenco di server MCP Salesforce standard.
|Nome del server
|Descrizione del server
|Data 360
|Supporta query SQL su Data Cloud, inclusi CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud e origini dati esterne.
|SObject All
|
Supporta tutte le operazioni CRUD sugli oggetti Salesforce:
|SObject Deletes
|Supporta l’eliminazione dei record, tenendo conto delle relative dipendenze
|SObject Mutations
|Supporta la creazione e l’aggiornamento dei record di Salesforce
|SObject Reads
|Supporta la ricerca e il recupero dei record Salesforce tramite SOQL
|Tableau Next
|Consente l’accesso alla business intelligence (ad es. dashboard, KPI e altri dati) tramite il livello semantico di Tableau
Connettere Salesforce e Slack
Per impostare un server MCP Salesforce, connetti la tua organizzazione Salesforce a Slack. Dovrai coordinarti con un amministratore in Salesforce per completare eventuali passaggi di configurazione in Salesforce se non hai quel ruolo.
Connetti l’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta connessa l’organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non hanno ancora ottenuto l'accesso a Salesforce in Slack.
Mappa gli account
Collega gli account Salesforce e Slack dei tuoi membri. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi fai clic su Salesforce.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Organizzazioni Salesforce.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV.
Nota: I membri con ruolo di sistema amministratore di Salesforce in Slack possono connettere le organizzazioni Salesforce e mappare gli account.
Imposta e configura un server MCP
Ora puoi configurare il server MCP Salesforce. Seleziona un server, esamina gli strumenti inclusi per capire quali operazioni di lettura e scrittura Slackbot può eseguire, concedi l’accesso a membri o gruppi specifici e assegnalo ai workspace (solo per i piani Enterprise Grid ed Enterprise+).
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP Salesforce.
- Fai clic su Aggiungi server MCP nella parte superiore della pagina.
- Scegli un server dall’elenco e fai clic su Aggiungi.
- Esamina gli strumenti per visualizzare tutte le azioni che Slackbot può eseguire, quindi fai clic su Avanti.
- Clicca su Collega.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Fai clic su Aggiungi server MCP nella parte superiore della pagina.
- Scegli un server dall’elenco e fai clic su Aggiungi.
- Esamina gli strumenti per visualizzare tutte le azioni che Slackbot può eseguire, quindi fai clic su Avanti.
- Seleziona le aree di lavoro in cui il server sarà disponibile, quindi fai clic su Avanti.
- Scegli chi può usare il server: Tutti, Membri e gruppi specifici oppure Nessuno, quindi fai clic su Connetti.
Gestisci i server MCP
Dopo aver aggiunto un server MCP, puoi modificarne le autorizzazioni di accesso oppure eliminarlo. Eliminando un server, questo verrà rimosso immediatamente e Slackbot non potrà più accedere ad alcuno dei suoi strumenti.
Visualizzare e gestire i server
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP Salesforce.
- Seleziona un server per visualizzare i dettagli.
- Se lo desideri, fai clic sull’ icona della matita accanto a Nome visualizzato per modificare il nome del server.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Fai clic su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Seleziona un server per visualizzare i dettagli.
- Se lo desideri, fai clic sull’ icona della matita accanto a Nome visualizzato per modificare il nome del server.
- Fai clic sulla scheda Membri per modificare le autorizzazioni di accesso per membri e gruppi.
- Per gestire le aree di lavoro che possono accedere al server, fai clic su Gestisci nell’angolo superiore destro della pagina, quindi aggiungi o rimuovi le aree di lavoro.
Elimina un server
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a un server, quindi seleziona Elimina.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Fai clic su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a un server, quindi seleziona Elimina.
Gestisci l’accesso al server MCP e agli strumenti
I proprietari org e gli amministratori org nei piani Enterprise Grid e Enterprise+ possono gestire l’accesso ai server MCP, decidere quali tipi di strumenti (ad es., di sola lettura o di scrittura) sono disponibili per impostazione predefinita e impostare autorizzazioni per i singoli strumenti.
Gestisci l’accesso ai server MCP
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Seleziona un server dall’elenco e clicca sulla scheda Autorizzazioni nella parte superiore della pagina.
- Vicino a Chi può usare questo server?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può accedere al server MCP: Tutti, Persone e gruppi specifici o Nessuno. Se selezioni Persone e gruppi specifici, scegli i membri, i gruppi IDP o i gruppi di utenti.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestire l’accesso agli strumenti del server MCP
Tutti gli strumenti integrati nel server MCP sono disponibili dopo l’installazione. Per gestire quali tipi di strumenti i tuoi membri possono usare, stabilisci un’impostazione predefinita di sola lettura, di scrittura e altri strumenti.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Seleziona un server dall’elenco e clicca sulla scheda Autorizzazioni nella parte superiore della pagina.
- Sotto Strumento di accesso predefinito, clicca su Modifica accanto a Strumenti di sola lettura, Strumenti di scrittura o Altri strumenti.
- Chi può usare gli strumenti. Se selezioni Chiunque abbia accesso al server, tranne persone o gruppi specifici oppure Solo persone o gruppi specifici con accesso al server, scegli i membri, i gruppi IDP oppure i gruppi utenti.
- Fai clic su Salva.
Gestisci l’accesso ai singoli strumenti MCP
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Server MCP.
- Seleziona un server dall’elenco e clicca sulla scheda Autorizzazioni nella parte superiore della pagina.
- Accanto allo strumento che vuoi gestire, clicca su Modifica.
- Scegli chi può usare lo strumento. Se selezioni Tutti tranne persone e gruppi specifici oppure Solo persone e gruppi specifici, scegli i membri, i gruppi IDP oppure i gruppi utenti.
- Clicca su Salva.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari org/Amministratori, Proprietari area di lavoro/Amministratori e Amministratori Salesforce
- Disponibile per tutti i piani (l’accesso a Slackbot e i limiti variano in base al piano)