O tipo de conta Membro da linha de frente oferece uma maneira simples de usar o Slack, com foco em dispositivos móveis, para associados de varejo, equipes de almoxarifado, técnicos de serviços em campo, profissionais de saúde e quaisquer outros funcionários que realizem a maior parte do trabalho longe de uma mesa, mas que ainda precisam estar conectados ao que acontece na empresa.

O que esperar



Comparar os Membros da linha de frente com outras funções



Membros da linha de frente vs. Membro

Os Membros da linha de frente podem entrar em, no máximo, 10 canais e só podem enviar mensagens diretas (MDs) para as pessoas em seus canais. Eles têm acesso limitado aos recursos de IA no Slack e não podem utilizar o Slackbot. Se você deseja dar a alguém acesso a todos os recursos oferecidos pelo seu plano e a todas as pessoas de sua organização, adicione essa pessoa como Membro integral.



Membros da linha de frente vs. Convidados

Diferente de um convidado, que geralmente é um colaborador externo trazido para o Slack para um projeto específico, um Membro da linha de frente é um colaborador de sua empresa. Essas pessoas fazem parte da organização, mas seu trabalho diário não exige a amplitude total dos recursos do Slack.

Observação: Assim como os Convidados multicanais, os Membros da linha de frente possuem um ícone quadrado no perfil para você diferenciá-los facilmente.



Membros da linha de frente vs. Slack Connect

Se a força de trabalho da linha de frente for empregada por uma empresa diferente que também utiliza o Slack, você pode usar o Slack Connect para colaborar a partir dos seus workspaces separados.



Faturamento para os Membros da linha de frente

O complemento Linha de frente está disponível apenas para o plano Enterprise+. A cobrança será feita com base no número total de Membros da linha de frente adicionados, independentemente de eles estarem ativos ou não. Isso é diferente de como outros membros e convidados são cobrados.

Dica: Saiba mais sobre o faturamento para os Membros da linha de frente.



Gerenciar os Membros da linha de frente

Convidar novos Membros da linha de frente

Os proprietários e os administradores de organização podem convidar os Membros da linha de frente para um único workspace em sua organização. Eles também podem utilizar o SCIM e um provedor de identidade (IDP) para convidar membros em massa.



Desativar Membros da linha de frente

Você pode desativar os Membros da linha de frente para removê-los por completo ou reativá-los com um papel diferente.



Gerenciar o acesso aos canais

Como os Membros da linha de frente não podem entrar em canais por conta própria (nem pesquisá-los), os proprietários e administradores da organização precisam adicioná-los aos canais. Você pode criar grupos de usuários para Membros da linha de frente para adicionar várias pessoas ao mesmo canal de uma só vez

Dica: Para saber mais sobre como gerenciar Membros da linha de frente, confira o artigo Configurar Linha de frente para sua organização.



Permissões para os Membros da linha de frente

Veja uma lista de permissões do Slack e o que os Membros da linha de frente podem ou não fazer. Consulte Permissões por função no Slack para ter uma comparação completa das permissões por função.

✓ – Disponível

*Os Membros da linha de frente só podem ser adicionados a grupos de usuários com outros Membros da linha de frente.

**Os Membros da linha de frente só podem mencionar grupos de usuários dos quais fazem parte.