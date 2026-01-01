Il ruolo del membro in prima linea offre un modo semplice di usare Slack e da telefono per gli addetti alla vendita, lo staff di magazzino, tecnici dell’assistenza sul campo, operatori sanitari e qualsiasi altro tipo di dipendenti che svolgono il loro lavoro lontani dalla scrivania ma hanno comunque bisogno di essere informati.

Cosa puoi aspettarti

Il ruolo di membro in prima linea permette l’accesso alle funzioni essenziali di Slack per i colleghi membri in prima linea a un costo minore rispetto ai membri effettivi di Slack.

Puoi invitare e assegnare i membri in prima linea a una sola area di lavoro nella tua organizzazione aziendale.

Una volta aggiunti, i membri in prima linea possono accedere senza una e-mail aziendale e avere accesso fino a 10 canali assegnati da un amministratore.

Nonostante i membri in prima linea abbiano funzioni limitate (per esempio, non possono autorizzare le applicazioni, usare Slackbot o creare canvas ed elenchi), possono accedere agli strumenti già esistenti o essere aggiunti ai loro canali che sono stati creati o aggiunti dai membri effettivi.



Comparare i membri in prima linea con gli altri ruoli



Membri in prima linea vs. Membri effettivi

I membri in prima linea possono unirsi a un massimo di 10 canali e possono mandare dei messaggi diretti (MD) solo alle persone nei loro canali. Hanno accesso limitato alle funzioni IA in Slack e non possono usare Slackbot. Se vuoi dare a qualcuno accesso a tutte le funzioni offerte dal tuo piano e a tutte le persone nella tua organizzazione, aggiungile come membro effettivo.



Membri in prima linea vs. Ospiti

Al contrario degli ospiti, che tipicamente sono collaboratori esterni portati su Slack per un progetto specifico, un membro in prima linea è un dipendente della tua azienda. Fa parte della tua organizzazione, ma il suo lavoro quotidiano non richiede l’ampiezza delle funzioni di Slack.

Nota: Come gli ospiti multicanale, i membri in prima linea hanno una icona quadrata nel loro profilo, così da essere identificati rapidamente.



Membri in prima linea vs. Slack Connect

Se il tuo dipendente in prima linea è assunto da un’azienda diversa che usa Slack, potresti voler usare Slack Connect per collaborare dalla tua area di lavoro separata.



Fatturazione per membri in prima linea

Il componente aggiuntivo In Prima Linea è disponibile solo per il piano Enterprise+. Pagherai in base al numero totale di membri in prima linea che hai aggiunto, siano essi attivi o meno. Funziona in maniera diversa a come vengono fatturati gli altri membri e gli ospiti.

Suggerimento: Scopri di più riguardo alla fatturazione dei membri in prima linea.



Gestisci membri in prima linea

Invita nuovi membri in prima linea

I proprietari org e gli amministratori org possono invitare i membri in prima linea a una singola area di lavoro nella loro organizzazione. Possono anche usare SCIM e un provider di identità (IDP) per invitare più membri in un colpo solo.



Disattivare i Membri in Prima Linea

Puoi disattivare i membri in prima linea per rimuoverli completamente o riattivarli con un ruolo diverso.



Gestire l’accesso ai canali

Poiché i membri in prima linea non possono unirsi ai canali (o cercarli) autonomamente, i proprietari org e gli amministratori org devono aggiungerli ai canali. Puoi creare gruppi utenti per i membri in prima linea per aggiungere più persone a un canale alla volta.

Suggerimento: Per altre informazioni su come gestire i membri in prima linea, consulta Impostare In Prima Linea per la tua organizzazione.



Autorizzazioni per i membri in prima linea

Ecco un elenco delle autorizzazioni Slack e cosa possono e non possono fare i membri in prima linea. Visita Autorizzazioni per ruolo su Slack per una comparazione completa delle autorizzazioni in base al ruolo

✓ - Disponibile

*I membri in prima linea possono essere aggiunti a gruppi utenti con altri membri in prima linea.

**I membri in prima linea possono menzionare solo i gruppi utenti a cui appartengono.