Der Account-Typ „Frontline-Mitglied“ bietet eine einfache, mobilorientierte Möglichkeit, Slack für Mitarbeitende im Einzelhandel, Lagerpersonal, Außendiensttechniker:innen, Mitarbeitende im Gesundheitswesen und alle anderen Mitarbeitenden zu nutzen, die den Großteil ihrer Arbeit nicht am Schreibtisch verrichten, aber dennoch über die aktuellen Vorgänge auf dem Laufenden bleiben müssen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:



Frontline-Mitglieder mit anderen Positionen vergleichen



Frontline-Mitglieder vs. Vollmitglieder

Frontline-Mitglieder können maximal 10 Channels beitreten und Direktnachrichten (DMs) nur an Personen in ihren Channels senden. Sie haben eingeschränkten Zugriff auf die KI-Funktionen in Slack und können Slackbot nicht nutzen. Wenn du jemandem Zugriff auf alle Funktionen deines Plans und auf alle Personen in deiner Organisation gewähren möchtest, füge diese Person stattdessen als Vollmitglied hinzu.



Frontline-Mitglieder vs. Gäste

Im Gegensatz zu einem Gast, bei dem es sich in der Regel um eine:n externe:n Mitwirkende:n handelt, der bzw. die für ein bestimmtes Projekt in Slack hinzugefügt wird, sind Frontline-Mitglieder Mitarbeitende deines Unternehmens. Sie gehören zwar zu deinem Unternehmen, benötigen für ihre tägliche Arbeit jedoch nicht den gesamten Funktionsumfang von Slack.

Hinweis: Genau wie Multi-Channel-Gäste sind auch Frontline-Mitglieder in ihrem Profil mit einem quadratischen Symbol gekennzeichnet, sodass du sie leicht unterscheiden kannst.



Frontline-Mitglieder vs. Slack Connect

Wenn deine Mitarbeitenden mit Kundenkontakt bei einem anderen Unternehmen beschäftigt sind, das ebenfalls Slack nutzt, kannst du Slack Connect verwenden, um von deinen jeweiligen Workspaces aus zusammenzuarbeiten.



Abrechnung für Frontline-Mitglieder

Das Frontline-Add-on ist nur für den Enterprise+ Plan verfügbar. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Gesamtzahl der von dir hinzugefügten Frontline-Mitglieder, unabhängig davon, ob diese aktiv sind oder nicht. Dies unterscheidet sich von der Abrechnungsweise für andere Mitglieder und Gäste.

Tipp: Erfahre mehr über die Abrechnung für Frontline-Mitglieder.



Frontline-Mitglieder verwalten

Neue Frontline-Mitglieder einladen

Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen können Frontline-Mitglieder in einen einzelnen Workspace ihrer Organisation einladen. Außerdem können sie SCIM und einen Identitätsanbieter (IDP) nutzen, um Mitglieder in einem Sammelvorgang einzuladen.



Frontline-Mitglieder deaktivieren

Du kannst Frontline-Mitglieder deaktivieren, um sie vollständig zu entfernen, oder sie in einer anderen Rolle wieder aktivieren.



Zugriff auf Channels verwalten

Da Frontline-Mitglieder nicht selbst Channels beitreten (oder nach ihnen suchen) können, müssen Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen sie zu den Channels hinzufügen. Du kannst Benutzergruppen für Frontline-Mitglieder erstellen, um mehrere Personen gleichzeitig demselben Channel hinzuzufügen

Tipp: Weitere Informationen zur Verwaltung von Frontline-Mitgliedern findest du unter Frontline für deine Organisation einrichten.



Berechtigungen für Frontline-Mitglieder

Hier findest du eine Liste der Slack-Berechtigungen sowie der Funktionen, die Frontline-Mitglieder nutzen können und derer, die sie nicht nutzen können. Unter Berechtigungen nach Rolle in Slack findest du einen vollständigen Vergleich der Berechtigungen nach Rolle.

✓ - Verfügbar

*Frontline-Mitglieder können nur zu Benutzergruppen mit anderen Frontline-Mitgliedern hinzugefügt werden.

**Frontline-Mitglieder können nur Benutzergruppen erwähnen, denen sie selbst angehören.