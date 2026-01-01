Configure tarefas para o Slackbot executar, como criar a pauta de uma reunião ou resumir atualizações sobre um projeto prioritário.
Criar uma tarefa
Descreva uma tarefa para o Slackbot para que ele a configure para você, ou crie uma tarefa manualmente. Veja quando o Slackbot pode executar uma tarefa:
Em um horário específico
Quando alguém entra em um canal
Quando alguém posta uma mensagem em um canal
Quando alguém usa uma reação de emoji em um canal
Quando um item é atualizado na lista
Computador
Dispositivo móvel
Clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso essa opção não apareça na guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la.
Abra a guia Tarefas.
Clique em Adicionar tarefa e selecione Criar com o Slackbot.
Descreva a tarefa que você quer que o Slackbot execute. Não se esqueça de especificar quando ela deve ser executada, com que frequência e quando deve parar de ser executada (se for o caso).
O Slackbot gerará um rascunho da tarefa para você revisar. Você pode solicitar alterações ou clicar em Criar tarefa para continuar.
Na guia Inicial, toque em Slackbot no topo da tela.
Descreva a tarefa que você quer que o Slackbot execute. Não se esqueça de especificar quando ela deve ser executada, com que frequência e quando deve parar de ser executada (se for o caso).
O Slackbot gerará um rascunho da tarefa para você revisar. Você pode solicitar alterações ou tocar em Criar tarefa para continuar.
Observação: Suas tarefas podem ser executadas automaticamente até 15 vezes no total. Quando o limite diário for atingido, a execução automática das tarefas será interrompida, mas você sempre pode executá-las manualmente, se precisar.
Editar ou excluir uma tarefa
Depois de criar uma tarefa, você pode alterá-la, pausá-la ou excluí-la. Quando pausar uma tarefa, ela não será executada novamente, a menos que você a reinicie.
Computador
Dispositivo móvel
Clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso essa opção não apareça na guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la.
Abra a guia Tarefas.
Passe o cursor do mouse sobre uma tarefa e selecione Pausar para interromper a execução dela temporariamente (por exemplo, enquanto você está de férias ou participando de uma conferência e não vai ficar verificando o Slack) ou selecione Editar para fazer alterações.
Passe o cursor do mouse sobre uma tarefa e clique no ícone de três pontos para excluí-la.
Para atualizar, pausar ou excluir uma tarefa, peça ao Slackbot para fazer as alterações necessárias.