Configura las tareas que quieras que Slackbot realice, como crear un orden del día para una reunión o resumir las novedades de un proyecto prioritario.



Crear una tarea

Describe una tarea a Slackbot para que la prepare o crea una de manera manual. Slackbot podrá ejecutar una tarea en estas situaciones:

En un momento concreto

Cuando alguien se una a un canal

Cuando alguien publique un mensaje en un canal

Cuando alguien use una reacción emoji en un canal

Cuando se actualice un elemento de una lista

Ordenador Móvil Haz clic en Slackbot en la parte superior de tu barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Tareas. Haz clic en Añadir tarea y selecciona Crear con Slackbot. Describe la tarea que quieres que haga Slackbot. Asegúrate de especificar cuándo debería ejecutarse, con qué frecuencia y cuándo debería parar de ejecutarse (si se aplica). Slackbot generará una tarea borrador para que la revises. Puedes pedirle que haga cambios o haz clic en Crear tarea para continuar. En la pestaña Inicio, pulsa Slackbot en la parte superior de la pantalla. Describe la tarea que quieres que haga Slackbot. Asegúrate de especificar cuándo debería ejecutarse, con qué frecuencia y cuándo debería parar de ejecutarse (si se aplica). Slackbot generará una tarea borrador para que la revises. Puedes pedirle que haga cambios o pulsa Crear tarea para continuar.

Nota: Tus tareas se pueden ejecutar automáticamente hasta un total de 15 veces. Las tareas dejarán de ejecutarse automáticamente en cuanto se alcance el límite diario, pero siempre puedes ejecutarlas manualmente si lo necesitas.



Editar o eliminar una tarea

Una vez creada una tarea, puedes cambiarla, pausarla o eliminarla. Cuando pauses una tarea, no se volverá a ejecutar hasta que la reinicies.

Ordenador Móvil Haz clic en Slackbot en la parte superior de tu barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Tareas. Pasa el cursor sobre una tarea y selecciona Pausar para detenerla temporalmente (como cuando te vayas de vacaciones o acudas a una conferencia y no puedas mirar Slack) o selecciona Editar para hacer cambios. Pasa el cursor sobre una tarea y haz clic en el icono con tres puntos para eliminarla. Para actualizar, poner en pausa o eliminar una tarea, pide a Slackbot que haga los cambios que necesites.