Configura tareas que quieres que Slackbot complete, como crear la agenda para una reunión o resumir actualizaciones de un proyecto prioritario.



Crear una tarea

Describe una tarea a Slackbot para que pueda crearla por ti o crea una tarea manualmente. Slackbot puede ejecutar una tarea ante las siguientes circunstancias:

A una hora especifica

Cuando alguien se une a un canal

Cuando alguien publica un mensaje en un canal

Cuando alguien usa una reacción emoji en un canal

Cuando se actualiza un elemento en una lista

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Tareas. Haz clic en Agregar tarea y selecciona Crear con Slackbot. Describe la tarea que quieres que realice Slackbot. Asegúrate de especificar cuándo debe ejecutarse, con qué frecuencia y cuándo debería dejar de ejecutarse (si corresponde). Slackbot generará un borrador de la tarea para que lo revises. Puedes pedirle que realice cambios o hacer clic en Crear tarea para avanzar. En la pestaña Inicio, pulsa Slackbot en la parte superior de la pantalla. Describe la tarea que quieres que realice Slackbot. Asegúrate de especificar cuándo debe ejecutarse, con qué frecuencia y cuándo debería dejar de ejecutarse (si corresponde). Slackbot generará un borrador de la tarea para que lo revises. Puedes pedirle que realice cambios o pulsar Crear tarea para avanzar.

Nota: Tus tareas pueden ejecutarse automáticamente hasta un total de 15 veces. Las tareas dejarán de ejecutarse automáticamente una vez que se alcance el límite diario, pero siempre puedes ejecutarlas de forma manual si lo necesitas.



Editar o eliminar una tarea

Una vez que hayas creado una tarea, puedes modificarla, pausarla o eliminarla. Cuando pauses una tarea, no se ejecutará nuevamente a menos que la reinicies.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Tareas. Coloca el cursor sobre una tarea y selecciona Pausar para impedir su ejecución de forma temporal (por ejemplo, mientras estás de vacaciones o en una conferencia y no revisarás Slack) o selecciona Editar para hacer modificaciones. Coloca el cursor sobre una tarea y haz clic en el ícono de tres puntos para eliminarla. Para actualizar, pausar o eliminar una tarea, pídele a Slackbot que realice los cambios que sean necesarios.