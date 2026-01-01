Lege Aufgaben fest, die Slackbot erledigen soll, zum Beispiel das Erstellen einer Meeting-Agenda oder das Zusammenfassen der aktuellen Entwicklungen bei einem wichtigen Projekt.



Aufgabe erstellen

Beschreibe Slackbot eine Aufgabe, damit er sie für dich einrichten kann, oder erstelle manuell eine Aufgabe. In folgenden Fällen kann Slackbot eine Aufgabe ausführen:

Zu einem bestimmten Zeitpunkt

Wenn jemand einem Channel beitritt

Wenn jemand eine Nachricht in einem Channel postet

Wenn jemand in einem Channel eine Emoji-Reaktion verwendet

Wenn ein Element in einer Liste aktualisiert wird

Desktop Mobile Messaging Klicke auf Slackbot oben in deiner Seitenleiste. Wenn du den Tab „Slackbot“ nicht siehst, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Aufgaben. Klicke auf Aufgabe hinzufügen und wähle Mit Slackbot erstellen aus. Beschreibe die Aufgabe, die Slackbot ausführen soll. Gib unbedingt an, wann und wie oft die Aufgabe ausgeführt und wann sie beendet werden soll (falls zutreffend). Slackbot erstellt einen Aufgabenentwurf, den du prüfen kannst. Du kannst ihn bitten, Änderungen vorzunehmen, oder auf Aufgabe erstellen klicken, um fortzufahren. Tippe auf der Registerkarte Home oben auf dem Bildschirm auf Slackbot. Beschreibe die Aufgabe, die Slackbot ausführen soll. Gib unbedingt an, wann und wie oft die Aufgabe ausgeführt und wann sie beendet werden soll (falls zutreffend). Slackbot erstellt einen Aufgabenentwurf, den du prüfen kannst. Du kannst ihn bitten, Änderungen vorzunehmen, oder auf Aufgabe erstellen tippen, um fortzufahren.

Hinweis: Deine Aufgaben können insgesamt bis zu 15 Mal automatisch ausgeführt werden. Die Aufgaben werden automatisch beendet, sobald das Tageslimit erreicht ist, aber du kannst sie bei Bedarf jederzeit manuell ausführen.



Eine Aufgabe bearbeiten oder löschen

Sobald du eine Aufgabe erstellt hast, kannst du sie ändern, pausieren oder löschen. Wenn du eine Aufgabe pausierst, wird sie erst wieder ausgeführt, wenn du sie neu startest.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf Slackbot oben in deiner Seitenleiste. Wenn du den Tab „Slackbot“ nicht siehst, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Aufgaben. Bewege den Mauszeiger über eine Aufgabe und wähle Pausieren aus, um die Ausführung vorübergehend anzuhalten (wenn du z. B. in Urlaub bist oder an einer Konferenz teilnimmst und dir deinen Slack-Account nicht ansiehst), oder wähle Bearbeiten aus, um Änderungen vorzunehmen. Bewege den Mauszeiger über eine Aufgabe und klicke auf das Symbol mit den drei Punkten, um sie zu löschen. Wenn du eine Aufgabe aktualisieren, pausieren oder löschen möchtest, bitte einfach Slackbot um die gewünschte Aktion.