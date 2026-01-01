Quando uma pessoa cria um canal, ela é automaticamente atribuída como gerente do canal. Os gerentes de canais podem ajustar as permissões e as configurações administrativas dos respectivos canais.

Observação: proprietários de workspaces e da organização também podem ajustar algumas permissões de gerenciamento de canais no workspace ou no nível da organização Enterprise.



O que os gerentes de canais podem fazer

Os gerentes de canais podem realizar as seguintes ações administrativas para os canais aos quais estão atribuídos:

* Gerentes de canais também precisam ter uma função que tenha permissão para criar canais privados para converter canais de público para privado.

** Disponível apenas se o arquivamento de canais for permitido pelas configurações da sua organização.

*** Disponível nos canais com 50 pessoas ou mais.



Definir permissões do canal

Os gerentes de canais podem ajustar as permissões de postagem e restringir ações de membros, como arquivamento, adição de pessoas e atualização do assunto e da descrição.

No computador, abra o canal para o qual você quer definir uma permissão. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Selecione a guia Configurações. Ao lado da permissão que você quer ajustar, clique em Editar. Siga as instruções para definir a permissão e, em seguida, salve suas alterações.



Atribuir gerentes de canais

Proprietários, administradores e gerentes de canais podem atribuir até 100 gerentes de canais para os canais dos quais são membros.

No computador, abra um canal. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Selecione a guia Sobre. Ao lado de Gerenciado por, clique em Editar. Para adicionar Gerentes de canais, clique em Adicionar Gerentes de canais e escolha as pessoas. Para remover Gerentes de canais, clique em Remover ao lado do nome das pessoas.

Dica: Proprietários e administradores com permissão podem atribuir Gerentes de canais usando as ferramentas de gerenciamento de canais.