Lorsque quelqu’un crée un canal, cette personne est automatiquement désignée gestionnaire de ce canal. Les gestionnaires de canaux peuvent modifier les paramètres administratifs et les autorisations pour tous les canaux auxquels ils sont assignés.

Remarque : les propriétaires de l’espace de travail et les propriétaires de l’organisation peuvent également modifier certaines autorisations de gestion des canaux au niveau de l’organisation Enterprise ou de l’espace de travail.



Que peuvent faire les gestionnaires de canaux ?

Les gestionnaires de canaux peuvent effectuer les actions administratives suivantes pour les canaux dont ils ont la charge :

* Les gestionnaires de canaux doivent disposer d’un rôle qui les autorise à créer des canaux privés pour convertir des canaux publics en canaux privés.

** Disponible si les paramètres de votre organisation autorisent l’archivage des canaux.

*** Disponibles dans les canaux de plus de 50 personnes.



Définir les autorisations des canaux

Les gestionnaires de canaux peuvent ajuster les autorisations de publication et empêcher les membres d’effectuer certaines actions, comme archiver, ajouter des personnes, ou mettre à jour le thème et la description du canal.

Sur votre ordinateur, ouvrez le canal pour lequel vous souhaitez définir des autorisations. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.

Sélectionnez l’onglet Paramètres. En regard de l’autorisation que vous souhaitez modifier, cliquez sur Modifier. Suivez les invites pour définir l’autorisation, puis enregistrez vos changements.



Attribuer des gestionnaires de canaux

Les propriétaires, les administrateurs et les gestionnaires de canaux peuvent assigner jusqu’à 100 gestionnaires de canaux aux canaux dont ils sont membres.

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.

Sélectionnez l’onglet À propos de. À côté de Géré par, cliquez sur Modifier. Pour ajouter des gestionnaires de canaux, cliquez sur Ajouter des gestionnaires de canaux puis effectuez votre sélection. Pour supprimer des gestionnaires de canaux, cliquez sur Supprimer à côté des noms des personnes concernées.

Conseil : Les propriétaires et les administrateurs autorisés peuvent attribuer des Gestionnaires de canaux à l’aide des outils de gestion des canaux.