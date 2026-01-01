Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Quando qualcuno
crea un canale, gli viene assegnato automaticamente il ruolo di manager di canale. I manager di canali possono modificare le impostazioni amministrative e le autorizzazioni per qualsiasi canale a cui sono assegnati. Nota: i proprietari dell’area di lavoro e dell’organizzazione possono anche modificare alcune autorizzazioni per la gestione dei canali a livello di area di lavoro o organizzazione Enterprise.
Cosa possono fare i manager di canali
I manager di canali possono effettuare le seguenti azioni amministrative per i canali a cui sono assegnati:
*I manager di canali devono anche avere un ruolo che abbia
l’autorizzazione a creare canali privati per convertire i canali da pubblici a privati.
**Disponibile solo se l’archiviazione dei canali è consentita dalle
impostazioni dell’organizzazione.
*** Disponibile nei canali con almeno 50 persone.
Impostare le autorizzazioni per il canale
I manager di canali possono modificare le autorizzazioni di pubblicazione e limitare le azioni dei membri, come l’archiviazione, l’aggiunta di persone e l’aggiornamento dell’argomento e della descrizione.
Dal desktop, apri il canale per il quale vuoi impostare un’autorizzazione.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda
Impostazioni. Accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, clicca su
Modifica. Segui le istruzioni per impostare l’autorizzazione, quindi salva le modifiche.
Assegnare manager di canali
Proprietari, amministratori e manager di canali possono assegnare fino a 100 manager di canali per i canali di cui sono membri.
Dal desktop, apri un canale.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda
Info. Accanto a
Gestito da, clicca su Modifica. Per aggiungere un manager di canali, clicca su
Aggiungi manager di canali ed effettua una selezione. Per rimuovere un manager di canali, clicca su
Rimuovi accanto al suo nome. Suggerimento: i proprietari e gli amministratori con l’autorizzazione possono assegnare i manager di canali usando gli strumenti di gestione del canale.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari/ amministratori dell’area di lavoro, i proprietari/ amministratori dell’organizzazione e i manager di canali
Disponibile per i
piani a pagamento Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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