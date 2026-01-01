Administración del espacio de trabajo
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Cuando alguien
crea un canal, se asigna automáticamente un administrador del canal. Los administradores de canales pueden modificar los ajustes y permisos administrativos de cualquier canal al que estén asignados. Nota: Los propietarios del espacio de trabajo y de la organización también pueden modificar algunos permisos de gestión de canales para el espacio de trabajo o la organización Enterprise.
Qué pueden hacer los administradores de canales
Los administradores de canales pueden realizar las siguientes acciones administrativas en los canales que tienen asignados:
* Los administradores de canales también deben tener un rol que disponga de
permisos para crear canales cerrados para convertir canales abiertos en cerrados.
** Disponible si los
ajustes de tu organización permiten que se archiven canales.
*** Disponible en canales con más de 50 personas.
Cómo configurar los permisos del canal
Los administradores de canales pueden ajustar los permisos de publicación y restringir las acciones de los miembros, como archivar, añadir personas y editar el tema y la descripción.
Desde el ordenador, abre el canal para el que quieras establecer los permisos.
Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.
Selecciona la pestaña
Ajustes. Junto al permiso que quieras ajustar, haz clic en
Editar. Sigue las indicaciones para establecer el permiso y, a continuación, guarda los cambios.
Asignar administradores de canales
Los propietarios, administradores y gestores de canales pueden asignar hasta 100 gestores de canales a los canales de los que son miembros.
En el ordenador, abre un canal.
Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.
Selecciona la pestaña
Acerca de. Junto a
Administrado por, haz clic en Editar. Para añadir administradores de canales, haz clic en
Añadir administradores del canal y haz la selección. Para eliminar administradores, haz clic en
Eliminar junto a su nombre. Consejo: Los propietarios y administradores con permiso pueden asignar administradores de canales usando herramientas de gestión de canales.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietarios/ administradores de espacios de trabajo, los propietarios/ administradores de organizaciones y los administradores de canales
Disponible en los
planes de pago ¡Genial!
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