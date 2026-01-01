Cuando alguien crea un canal, se asigna automáticamente un administrador del canal. Los administradores de canales pueden modificar los ajustes y permisos administrativos de cualquier canal al que estén asignados.

Nota: Los propietarios del espacio de trabajo y de la organización también pueden modificar algunos permisos de gestión de canales para el espacio de trabajo o la organización Enterprise.



Qué pueden hacer los administradores de canales

Los administradores de canales pueden realizar las siguientes acciones administrativas en los canales que tienen asignados:

* Los administradores de canales también deben tener un rol que disponga de permisos para crear canales cerrados para convertir canales abiertos en cerrados.

** Disponible si los ajustes de tu organización permiten que se archiven canales.

*** Disponible en canales con más de 50 personas.



Cómo configurar los permisos del canal

Los administradores de canales pueden ajustar los permisos de publicación y restringir las acciones de los miembros, como archivar, añadir personas y editar el tema y la descripción.

Desde el ordenador, abre el canal para el que quieras establecer los permisos. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Selecciona la pestaña Ajustes. Junto al permiso que quieras ajustar, haz clic en Editar. Sigue las indicaciones para establecer el permiso y, a continuación, guarda los cambios.



Asignar administradores de canales

Los propietarios, administradores y gestores de canales pueden asignar hasta 100 gestores de canales a los canales de los que son miembros.

En el ordenador, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Selecciona la pestaña Acerca de. Junto a Administrado por, haz clic en Editar. Para añadir administradores de canales, haz clic en Añadir administradores del canal y haz la selección. Para eliminar administradores, haz clic en Eliminar junto a su nombre.

Consejo: Los propietarios y administradores con permiso pueden asignar administradores de canales usando herramientas de gestión de canales.