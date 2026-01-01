Mit Threads kannst du organisierte Diskussionen zu spezifischen Nachrichten erstellen. Darin kannst du ein Thema detaillierter besprechen, ohne einen Channel oder eine Unterhaltung per Direktnachricht (DM) mit anderen Inhalten zu überladen.

Tipp: Du kannst KI nutzen, um Threads zusammenzufassen und schneller auf den neuesten Stand zu kommen.



Thread starten oder beantworten

Desktop Mobil Bewege den Cursor über die Nachricht, auf die du antworten möchtest. Klicke auf das Symbol Im Thread antworten. Gib deine Antwort ein. Wenn du deine Antwort an den Channel oder die Hauptansicht der DM zurückschicken möchtest, aktiviere das Kontrollkästchen unter deiner Nachricht. Sende deine Nachricht. Tippe auf die Nachricht, auf die du antworten möchtest. Tippe auf Im Thread antworten oder auf das Feld Antwort hinzufügen, um sie zu einem bestehenden Thread hinzuzufügen. Gib deine Antwort ein. Wenn du deine Antwort an den Channel oder die Hauptansicht der DM zurückschicken möchtest, aktiviere das Kontrollkästchen unter deiner Nachricht. Tippe zum Senden deiner Nachricht auf das Papierfliegersymbol.

Hinweis: Du kannst auch eine Antwort an den Channel zurückschicken, nachdem du sie gesendet hast. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten (auf dem Desktop) oder tippe die Thread-Antwort an und halte sie (auf einem Mobilgerät) und wähle Antwort an diesen Channel senden aus.



Threads in einem neuen Fenster öffnen

Auf dem Desktop kannst du in Slack jeden Thread in einem Fenster öffnen, um ihn neben anderen Unterhaltungen anzuzeigen.

Öffne in einem Channel oder einer DM einen Thread. Klicke oben rechts auf das Fenster-Symbol.

Thread-Benachrichtigungen verwalten

Du wirst standardmäßig über neue Antworten zu allen Threads in persönlichen DMs benachrichtigt. In Channels oder DMs mit mehreren Personen, wirst du über neue Antworten benachrichtigt, wenn du den Thread gestartet oder darin geantwortet hast oder erwähnt wurdest.

Benachrichtigungen für einen einzelnen Thread verwalten

Desktop Mobil Bewege den Cursor über den Thread. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Bei neuen Antworten benachrichtigen oder Benachrichtigungen bei Antworten deaktivieren. Tippe auf den Thread. Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten unterhalb der ursprünglichen Nachricht. Wähle Bei neuen Antworten benachrichtigen, um Benachrichtigungen zu allen neuen Thread-Antworten zu erhalten, oder Benachrichtigungen bei Antworten deaktivieren, um diese Benachrichtigungen nicht mehr zu erhalten.



Benachrichtigungen für alle Threads in einem Channel erhalten

Öffne auf deinem Desktop einen Channel, für den du die Benachrichtigungen anpassen möchtest, und klicke auf den Channel-Namen im Header der Unterhaltung. Klicke unter dem Channel-Namen auf das Benachrichtigungsmenü. Wähle Weitere Optionen für Benachrichtigungen. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Benachrichtigungen über alle Antworten erhalten und in deiner Threads-Ansicht anzeigen. Klicke auf Änderungen speichern.



Alle Threads anzeigen

Desktop Mobil Klicke in Home auf Threads, um die Threads anzuzeigen, an denen du beteiligt bist. Threads mit ungelesenen Antworten werden in der Liste an oberster Stelle angezeigt. Klicke auf einen Thread, um ihn zu öffnen und eine Antwort zu senden. Für zusätzliche Optionen kannst du auch den Cursor über einen Thread bewegen: Emoji-Reaktion hinzufügen

Thread in einem Channel oder einer Direktnachricht öffnen

Nachricht für später speichern

Auf weitere Optionen zugreifen, wie das Deaktivieren von Benachrichtigungen für einen Thread Tippe in Home auf Threads am oberen Bildschirmrand, um alle Unterhaltungen zu sehen, denen du folgst. Threads mit ungelesenen Antworten werden in der Liste an oberster Stelle angezeigt. Ausgehend von deiner Ansicht Threads hast du folgende Möglichkeiten: Auf einen beliebigen Thread antworten

Einen Thread auswählen, um ihn in der ursprünglichen Unterhaltung zu öffnen

Einem Thread nicht mehr folgen, wenn du nicht länger über neue Antworten benachrichtigt werden willst

Tipp: Wenn du eine Thread-Antwort gelesen hast, zu der du später zurückkehren möchtest, kannst du die Nachricht als ungelesen markieren.