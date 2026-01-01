Utilizzare le conversazioni per organizzare le discussioni
Le conversazioni aiutano a creare discussioni organizzate riguardo a messaggi specifici. Consentono di discutere di un argomento in modo più dettagliato senza creare confusione in un canale o in una conversazione con messaggi diretti (MD).
Suggerimento: puoi usare l'IA per riassumere le conversazioni e aggiornarti più rapidamente.
Avviare o rispondere a una conversazione
Desktop
Dispositivo mobile
- Passa il puntatore sul messaggio a cui vuoi rispondere.
- Clicca sull’icona Rispondi nella conversazione .
- Digita la risposta.
- Se desideri inviare la risposta al canale o alla visualizzazione principale del MD, seleziona la casella sotto al messaggio.
- Invia il messaggio.
- Tocca il messaggio a cui vuoi rispondere.
- Tocca Rispondi nella conversazione o tocca il campo Aggiungi una risposta per rispondere a una conversazione esistente.
- Digita la risposta.
- Se desideri inviare la risposta al canale o alla visualizzazione principale del MD, seleziona la casella sotto al messaggio.
- Tocca l’ icona Aereo di carta per inviare il messaggio.
Nota: Puoi anche inviare una risposta al canale dopo averla inviata a una conversazione. Clicca sull’ icona dei tre puntini (sul desktop) oppure tocca e tieni premuta la risposta della conversazione (su dispositivo mobile) e seleziona Invia risposta a questo canale.
Aprire le conversazioni in una nuova finestra
Da Slack su desktop, puoi aprire qualsiasi conversazione in una finestra per visualizzarla insieme ad altre conversazioni.
- Da un canale o MD, apri una conversazione.
- Nell’angolo in alto a destra, clicca sull’ icona finestra.
Gestire le notifiche della conversazione
Per impostazione predefinita, riceverai le notifiche per le nuove risposte a tutte le conversazioni negli MD individuali. Nei canali o MD con più persone, riceverai le notifiche delle nuove risposte se hai avviato tu la conversazione, se hai risposto o se sei stato taggato.
Gestire le notifiche di una singola conversazione
Desktop
Dispositivo mobile
- Passa il puntatore sulla conversazione.
- Clicca sull’icona dei tre puntini .
- Seleziona Ricevi le notifiche per le nuove risposte oppure Disattiva le notifiche per le risposte.
- Tocca la conversazione.
- Tocca l’icona dei tre puntini sotto al messaggio originario.
- Seleziona Ricevi le notifiche per le nuove risposte per ricevere le notifiche per tutte le nuove risposte di una conversazione oppure Disattiva le notifiche per le risposte per non riceverle più.
Ricevere le notifiche per tutte le conversazioni di un canale
- Dal desktop, apri un canale per cui desideri modificare le notifiche e clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Sotto il nome del canale, clicca sul menu delle notifiche.
- Seleziona Altre opzioni di notifica.
- Seleziona la casella accanto a Ricevi notifiche per tutte le risposte e mostrale nella visualizzazione Conversazioni.
- Clicca su Salva modifiche.
Visualizza tutte le conversazioni
Desktop
Dispositivo mobile
- Seleziona Home, clicca su Conversazioni per visualizzare le conversazioni di cui fai parte. Le conversazioni con risposte non lette compariranno in cima all’elenco.
- Clicca su una conversazione per aprirla e inviare una risposta.
Puoi anche passare il puntatore su una conversazione per altre opzioni:
- Aggiungere una reazione con emoji
- Aprire la conversazione in un canale o messaggio diretto
- Salvare un messaggio per dopo
- Accedere ad altre opzioni, come la disattivazione delle notifiche per una conversazione
Da Home, tocca Conversazioni nella parte superiore dello schermo per vedere tutte le conversazioni che segui. Le conversazioni con risposte non lette compariranno in cima all’elenco. Dalla visualizzazione delle Conversazioni, puoi fare quanto segue:
- Rispondere a tutte le conversazioni
- Selezionare una conversazione per aprirla nella conversazione originaria
- Non seguire più una conversazione, se non desideri più ricevere notifiche di nuove risposte
Suggerimento: dopo aver letto la risposta di una conversazione che desideri rivedere più tardi, puoi contrassegnare il messaggio come non letto.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri e gli ospiti
- Disponibile per tutti i piani