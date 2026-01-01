Verbinde all die Leute und Apps, die du brauchst, um eure Ziele mit einer unbegrenzten Anzahl an Slack-Workspaces in deiner Enterprise-Organisation zu erreichen.

Hinweis: Wenn du Mitglied einer Enterprise-Organisation bist und keinen Workspace erstellen kannst, kannst du stattdessen einen neuen Workspace anfordern.

Neue Workspaces erstellen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Wähle in der linken Seitenleiste Organisation aus und klicke dann auf Workspaces. Klicke auf Workspace erstellen oben rechts. Wähle einen Namen und eine Domain für den Workspace, füge eine Beschreibung des Workspace hinzu und klicke dann auf Weiter. Entscheide, wie Mitglieder deiner Organisation auf deinen Workspace zugreifen können. Klicke abschließend auf Workspace erstellen.

Hinweis: Die:der Primäre Organisationsinhaber:in der Organisation wird automatisch jedem neuen Workspace zugewiesen, der in seiner Enterprise-Organisation erstellt wird.