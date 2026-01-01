Wenn sich eine Enterprise-Organisation ändert oder wächst, können Inhaber:innen bzw. Administrator:innen von Organisationen oder Workspaces Channels zwischen Workspaces verschieben. Dies kann helfen, große Workspaces zu unterteilen oder einfach Channels in die richtigen Workspaces zu übertragen.



So funktioniert es

Wir kümmern uns darum, dass der gesamte Channel verschoben wird: Nachrichten (einschließlich Threads und Emoji-Reaktionen), Dateien, gepinnte Elemente, benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien und sogar Thema und Beschreibung des Channels. Bevor du loslegst, wirf bitte einen Blick auf die folgenden Details.



Wer kann Channels verschieben?

Organisationsinhaberinnen und -inhaber und Organisationsadministratorinnen und -administratoren können Channels in jeden beliebigen Workspace verschieben, müssen aber auch eine Administratorrolle im ursprünglichen Workspace des Channels haben.

können Channels in jeden beliebigen Workspace verschieben, müssen aber auch eine Administratorrolle im ursprünglichen Workspace des Channels haben. Workspace-Inhaber und -Administratoren benötigen Administratorrollen, sowohl im ursprünglichen Workspace des Channels als auch im neuen Workspace, in den er verschoben wird.



Bitte beachte Folgendes

Apps und benutzerdefinierte Bots

Nach dem Verschieben des Channels müssen Apps und Bots neu installiert werden.

Nach dem Verschieben des Channels müssen Apps und Bots neu installiert werden. Channel-Mitgliedschaft und -Zugriff

Mitglieder verlieren den Zugriff auf einen Channel, wenn sie sich nicht schon in dem Workspace befinden, in den er verschoben wird. Bevor du also Channels verschiebst, solltest du dafür sorgen, dass Mitglieder und Gäste dem neuen Workspace hinzugefügt werden, damit es nicht zu Störungen kommt.

Mitglieder verlieren den Zugriff auf einen Channel, wenn sie sich nicht schon in dem Workspace befinden, in den er verschoben wird. Bevor du also Channels verschiebst, solltest du dafür sorgen, dass Mitglieder und Gäste dem neuen Workspace hinzugefügt werden, damit es nicht zu Störungen kommt. Channels, die nicht verschoben werden können

Folgende Channels kannst du nicht verschieben: Multi-Workspace-Channels, den Channel #allgemein, archivierte Channels oder Geschlossene Channels ohne Mitglieder.



Folgende Channels kannst du nicht verschieben: Multi-Workspace-Channels, den Channel #allgemein, archivierte Channels oder Geschlossene Channels ohne Mitglieder. Geschlossene Channels

Da Geschlossene Channels verschoben werden können, können Workspace-Inhaber:innen sie auch suchen und finden, wenn sie nicht Mitglied darin sind. Allerdings können sie weder den Inhalt des Geschlossenen Channels noch die Personen darin sehen.

Hinweis: Geschlossene Channels erscheinen nur in Suchergebnissen, wenn der gesuchte Name exakt übereinstimmt. Du kannst Mitgliedern Geschlossener Channels anbieten, diese in einen neuen Workspace zu verschieben. Dazu müssen sie dir den Channel-Namen mitteilen.



Channel-Transfer in einen anderen Workspace

Es gibt zwei Möglichkeiten, Channels innerhalb einer Organisation in einen anderen Workspace zu übertragen: Wähle sie manuell aus oder lade eine Liste hoch.



Channels manuell auswählen Channel-Liste hochladen Rufe die Seite Channels verschieben unter my.slack.com/admin/channels auf. Wähle die Channels aus, indem du auf die Checkbox links neben dem Channel klickst. Klicke auf Auswahl anzeigen und dann auf Verschieben nach …. Wähle aus, wohin du die Channels verschieben möchtest, indem du auf einen Workspace klickst. Überprüfe deine Auswahl. Wenn du sie bearbeiten möchtest, klicke auf das Abbruch-Symbol. Klicke auf Verschieben bestätigen. Du wirst ein letztes Mal aufgefordert, den Transfer zu bestätigen.

Wir geben dir Bescheid, sobald die Verschiebung abgeschlossen ist. Rufe die Seite Channels verschieben unter my.slack.com/admin/channels auf. Klicke auf Aus CSV auswählen. Klicke auf Vorlage herunterladen und folge den Anweisungen. Du kannst auch Vollständige Liste der Channels herunterladen auswählen, um alle Offenen Channels in deinem Workspace zu sehen (Geschlossene und geteilte Channels sind in dieser Liste nicht enthalten). Lade die Liste der Channels, die du verschieben möchtest, hoch: Du kannst die CSV-Datei entweder ziehen oder eine Datei auf deinem Computer über die Suche auswählen. Klicke auf Auswahl anzeigen und dann auf Verschieben nach …. Überprüfe deine Auswahl. Wenn du sie bearbeiten möchtest, klicke auf das Abbruch-Symbol. Klicke auf Verschieben bestätigen. Du wirst ein letztes Mal aufgefordert, den Transfer zu bestätigen.

Wir geben dir Bescheid, sobald die Verschiebung abgeschlossen ist.

Tipp:In einem Enterprise-Plan können die bzw. der Primäre Organisationsinhaber:in sowie alle Inhaber:innen und Administrator:innen mit Berechtigung Channels anhand der Tools für das Channel-Management zwischen Workspaces verschieben.



Nach dem Verschieben

Das Übertragen von Channels innerhalb einer Organisation ist für Mitglieder praktisch nicht zu bemerken. Die Mitglieder des Channels erhalten Benachrichtigungen zur Änderung mit zusätzlichen Informationen:

In welchen Workspace der Channel verschoben wurde (Namen von verborgenen Workspaces werden nicht genannt)

Sonstige Nachrichten des Administrators, der die Übertragung initiiert hat, z. B. an wen Mitglieder sich wenden können, wenn sie Zugriff auf den neuen Workspace benötigen

Hinweis: Wenn du einen Channel in einen anderen Workspace verschiebst, wird die Analytik für diesen Channel im Slack-Analytik-Dashboard zurückgesetzt.