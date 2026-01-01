Du möchtest einen externen Workspace in deine Enterprise-Organisation integrieren? In diesem Leitfaden erfährst du, wie du dich vorbereiten kannst und was dich dabei erwartet.

Tipp: Wenn du ein Upgrade auf Enterprise+ vornimmst und zum ersten Mal einen Workspace migrierst, lies unseren Launch-Guide, bevor du loslegst.



Vor der Migration

Workspaces im kostenlosen Plan, Pro-Plan und Business+ Plan können in deine Enterprise-Organisation migriert werden. Bei der Vorbereitung der Migration eines Workspace gibt es ein paar Dinge zu beachten:

Account-Zugriffsrechte

Wenn der migrierende Workspace SAML zur Identitätsverwaltung verwendet, lasse die Mitglieder so lange der IDP-App des Workspaces zugewiesen, bis die Migration abgeschlossen ist, um zu verhindern, dass Benutzer:innen in Slack deaktiviert werden. Um doppelte oder widersprüchliche Accounts zu vermeiden, warte mit der Zuweisung der Mitglieder zur IDP-App der Enterprise-Organisation, bis die Migration abgeschlossen ist.

Wenn der migrierende Workspace SAML zur Identitätsverwaltung verwendet, lasse die Mitglieder so lange der IDP-App des Workspaces zugewiesen, bis die Migration abgeschlossen ist, um zu verhindern, dass Benutzer:innen in Slack deaktiviert werden. Um doppelte oder widersprüchliche Accounts zu vermeiden, warte mit der Zuweisung der Mitglieder zur IDP-App der Enterprise-Organisation, bis die Migration abgeschlossen ist. Benutzerdefinierte Profilfelder

Benutzerdefinierte Profilfelder im zu migrierenden Workspace werden nicht übertragen. Diese Felder müssen nach Abschluss der Migration erneut eingerichtet werden.

Benutzerdefinierte Profilfelder im zu migrierenden Workspace werden nicht übertragen. Diese Felder müssen nach Abschluss der Migration erneut eingerichtet werden. Gastzugang

Wenn du Gästen erlauben möchtest, sich mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Passwort anzumelden, stelle sicher, dass deine Organisationseinstellungen ihnen erlauben, SSO zu umgehen.

Wenn du Gästen erlauben möchtest, sich mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Passwort anzumelden, stelle sicher, dass deine Organisationseinstellungen ihnen erlauben, SSO zu umgehen. Workspace-Einstellungen

Die Einstellungen und Richtlinien deiner Organisation überschreiben individuelle Workspace-Einstellungen. Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können die Einstellungen ihres Workspace jedoch möglicherweise ändern, je nachdem, welche Berechtigungen ihnen erteilt wurden.

Die Einstellungen und Richtlinien deiner Organisation überschreiben individuelle Workspace-Einstellungen. Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können die Einstellungen ihres Workspace jedoch möglicherweise ändern, je nachdem, welche Berechtigungen ihnen erteilt wurden. Audit-Logs

Wenn dein Workspace Audit-Logs verwendet, musst du deine Logs exportieren, um auf sie zuzugreifen, sobald die Migration abgeschlossen ist.

Hinweis: Benutzerdefinierte Profilfelder werden zwar nicht übernommen, wenn du einen Workspace in eine bestehende Organisation migrierst, sie werden jedoch migriert, wenn du eine neue Enterprise-Organisation einrichtest.



Eine Migration starten

Du kannst eine Migration über das Administratoren-Dashboard starten. Du brauchst die ID und URL des Workspace, den du migrierst.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Workspaces und wähle dann Migrationen aus. Gib die ID und URL des Workspace ein und klicke dann auf Migrationsanfrage senden. Die:der Primäre Workspace-Inhaber:in erhält eine Benachrichtigung von Slack, in der er:sie die Migrationsanfrage genehmigen oder ablehnen kann.



Checkliste für die Migration ausfüllen

Sobald deine Migration von der bzw. von dem Primären Workspace-Inhaber:in genehmigt wurde, stellen wir dir eine Checkliste zur Verfügung, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Aufgaben erledigst.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Workspaces und wähle dann Migrationen aus. Wähle einen Workspace aus, um die Checkliste für die Migration zu öffnen.

SSO (Einmaliges Anmelden) einrichten

Richte SSO für deine Organisation ein (falls du das noch nicht getan hast), um mit der Migration fortzufahren. Stelle sicher, dass deine neuen Mitglieder nach der Migration auf Slack zugreifen können, indem du die E-Mail-Domain deines SSO-Anbieters mit der E-Mail-Domain der neuen Benutzer:innen abgleichst, die in deine Organisation migrieren.

Richte SSO für deine Organisation ein (falls du das noch nicht getan hast), um mit der Migration fortzufahren. Stelle sicher, dass deine neuen Mitglieder nach der Migration auf Slack zugreifen können, indem du die E-Mail-Domain deines SSO-Anbieters mit der E-Mail-Domain der neuen Benutzer:innen abgleichst, die in deine Organisation migrieren. Übereinstimmende Benutzerkonten bestätigen

Wenn der Workspace, den du migrierst, Accounts mit genau derselben E-Mail-Adresse und demselben Account-Typ enthält wie Accounts in deiner Organisation, kannst du sie zusammenführen.

Wenn der Workspace, den du migrierst, Accounts mit genau derselben E-Mail-Adresse und demselben Account-Typ enthält wie Accounts in deiner Organisation, kannst du sie zusammenführen. Benutzer-Accounts mit Konflikten auflösen

Benutzer-Accounts mit Konflikten haben zwar einige der gleichen Profilfelder, aber nicht genug, um genau übereinzustimmen. Wenn der Workspace teilweise übereinstimmende Accounts enthält, überprüfe sie einzeln auf dem Tab Benutzer:innen migrieren und wähle eine Aktion.

Benutzer-Accounts mit Konflikten haben zwar einige der gleichen Profilfelder, aber nicht genug, um genau übereinzustimmen. Wenn der Workspace teilweise übereinstimmende Accounts enthält, überprüfe sie einzeln auf dem Tab und wähle eine Aktion. Einstellungen mit Konflikten überprüfen

Wenn sich die Einstellungen deiner Organisation von denen des migrierenden Workspace unterscheiden, kannst du sie auf dem Tab Einstellungen mit Konflikten überprüfen. Passe die Einstellungen an, wenn du möchtest, und klicke dann zum Abschluss auf Einstellungen bestätigen .

Wenn sich die Einstellungen deiner Organisation von denen des migrierenden Workspace unterscheiden, kannst du sie auf dem Tab überprüfen. Passe die Einstellungen an, wenn du möchtest, und klicke dann zum Abschluss auf . Deine Migration planen

Wenn du soweit bist, kannst du auf Migration planen klicken, um die Checkliste auszufüllen und deine Migration zu planen. Befolge die Eingabeaufforderungen, um ein Datum und eine Uhrzeit für deine Migration auszuwählen.



Während der Migration

Nachfolgend findest du einen Überblick darüber, wie Organisationsinhaber:innen Migrationen einsehen und verwalten können und was dich erwartet, sobald die Migration läuft.

Hinweis: Bei Migrationen von großen Workspaces kann der Vorgang ein paar Stunden dauern. Deshalb empfehlen wir, den Mitgliedern rechtzeitig Bescheid zu geben, um Unterbrechungen zu vermeiden.



Was während einer Migration zu erwarten ist

Der migrierende Workspace wird für einen Teil der Migration für die Mitglieder nicht verfügbar sein. Die Mitglieder können ihren Workspace nutzen, während Direktnachrichten (DMs) im Hintergrund migriert werden. In der Regel ist die Enterprise-Organisation während der gesamten Migration für die bestehenden Mitglieder zugänglich.

Mitglieder erhalten kurz vor Beginn der Migration eine Nachricht, dass ihr Workspace vorübergehend nicht verfügbar sein wird.

Slack Connect-Unterhaltungen zwischen dem migrierenden Workspace und der Organisation sind für beide Organisationen nicht zugänglich. Nach der Migration werden die Slack Connect-Channels zu organisationsweiten Multi-Workspace-Channels und verwenden die Datenschutzeinstellungen des Channels in der Organisation.

Die Mitglieder des migrierenden Workspace erhalten eine E-Mail und eine Slack-Benachrichtigung, wenn die Migration abgeschlossen ist.



Migrationen anzeigen und verwalten

Organisationsinhaber:innen können anstehende Migrationen abbrechen und den Status laufender Migrationen einsehen:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Workspaces und dann auf Migrationen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer Migration und dann auf Migration abbrechen.



Nach der Migration

Sobald eine Migration abgeschlossen ist, erwartet dich Folgendes:

Nachrichtenverlauf, Dateien, Apps und Emojis

Mitglieder erhalten Zugang zum Verlauf von Channels und Direktnachrichten (DM) sowie zu Dateien, benutzerdefinierten Emojis und Apps (einschließlich benutzerdefinierten Integrationen und Webhooks). Direktnachrichten aus mehreren Workspaces werden zusammengeführt.

Mitglieder erhalten Zugang zum Verlauf von Channels und Direktnachrichten (DM) sowie zu Dateien, benutzerdefinierten Emojis und Apps (einschließlich benutzerdefinierten Integrationen und Webhooks). Direktnachrichten aus mehreren Workspaces werden zusammengeführt. Profile

Während des Migrationsprozesses werden die Daten aus den Mitgliederprofilen auf der Grundlage der von dir in der Migrations-Checkliste gewählten Optionen zusammengeführt. Wenn mehr als ein Workspace verschoben wurde, werden standardmäßig Profildetails aus dem ersten Workspace übernommen. Mitglieder können nach der Migration bei Bedarf jederzeit ihr Profil aktualisieren.

Während des Migrationsprozesses werden die Daten aus den Mitgliederprofilen auf der Grundlage der von dir in der Migrations-Checkliste gewählten Optionen zusammengeführt. Wenn mehr als ein Workspace verschoben wurde, werden standardmäßig Profildetails aus dem ersten Workspace übernommen. Mitglieder können nach der Migration bei Bedarf jederzeit ihr Profil aktualisieren. Salesforce-Funktionen

Funktionen, die eine Verbindung zu Salesforce benötigen (z. B. Salesforce-Channels, Agentforce oder Sales Home) werden zur Enterprise-Organisation migriert.

Funktionen, die eine Verbindung zu Salesforce benötigen (z. B. Salesforce-Channels, Agentforce oder Sales Home) werden zur Enterprise-Organisation migriert. Workspace-Zugriff

Als Standardeinstellung kann jedes Mitglied der Organisation für den migrierten Workspace eine Beitrittsanfrage stellen. Organisationsinhaber können anpassen, wie Mitglieder den Workspace finden und ihm beitreten, indem sie die Einstellung für den Zugriff ändern.

Als Standardeinstellung kann jedes Mitglied der Organisation für den migrierten Workspace eine Beitrittsanfrage stellen. Organisationsinhaber können anpassen, wie Mitglieder den Workspace finden und ihm beitreten, indem sie die Einstellung für den Zugriff ändern. Mitgliederzugang

Die migrierte Workspace-URL leitet Benutzer:innen zur Anmeldeseite deiner Organisation weiter. Neue Mitglieder und Gäste melden sich mit der Methode an, die in deinen SSO-Einstellungen festgelegt ist.

Die migrierte Workspace-URL leitet Benutzer:innen zur Anmeldeseite deiner Organisation weiter. Neue Mitglieder und Gäste melden sich mit der Methode an, die in deinen SSO-Einstellungen festgelegt ist. Workspace-Rollen

Die Rolle als Primäre:r Workspace-Inhaber:in für alle migrierten Workspaces wird der:dem Primären Organisationsinhaber:in neu zugewiesen. Die:Der vorherige Primäre Workspace-Inhaber:in wird dann ein:e Workspace-Inhaber:in.

Hast du Fragen zur Migration? Wende dich an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten.