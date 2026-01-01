Als Inhaber:in oder Administrator:in in einer Enterprise-Organisation gibt es zahlreiche Aufgaben, die du für einen reibungslosen Betrieb ggf. ausführen musst. Mit Admin-APIs von Slack kannst du eine benutzerdefinierte Slack-App erstellen oder eine API ausführen, um Management-Aufgaben zu automatisieren, anstatt sie einzeln über das Administratoren-Dashboard zu verwalten.

Hinweis: Bestimmte Aktionen sind nur über Admin-APIs, andere hingegen sowohl über APIs als auch über das Administratoren-Dashboard verfügbar. Wenn du eine API verwenden möchtest, kannst du diese Aktion möglicherweise nicht im Administratoren-Dashboard abschließen.



Möglichkeiten für die Verwaltung deiner Organisation mit APIs

Im Folgenden findest du einige Aktionen, mit denen du deine Organisation mit Admin-APIs verwalten kannst. Eine vollständige Liste findest du unter Slack-API.

Mitglieder verwalten

Mitglieder in deine Organisation oder bestimmte Workspaces einladen

Mitgliederrollen verwalten

Mitglieder in deine Organisation oder bestimmte Workspaces einladen Mitgliederrollen verwalten Channels verwalten

Channels erstellen und archivieren

Channels zu Workspaces hinzufügen

Posting-Berechtigungen für Channels verwalten

Channels erstellen und archivieren Channels zu Workspaces hinzufügen Posting-Berechtigungen für Channels verwalten Workflows verwalten

Workflows und Zugriff auf Workflow-Schritte verwalten

Workflows und Zugriff auf Workflow-Schritte verwalten Apps genehmigen

Apps für alle Workspaces in deiner Organisation zulassen und einschränken*

Apps für alle Workspaces in deiner Organisation zulassen und einschränken* IDP-Gruppen verwalten

Mitglieder oder Multi-Channel-Gäste zu IdP-Gruppen hinzufügen oder aus ihnen entfernen

Mitglieder oder Multi-Channel-Gäste zu IdP-Gruppen hinzufügen oder aus ihnen entfernen Standards für IDP-Gruppen festlegen

Standard-Workspaces für IDP-Gruppen hinzufügen

Standard-Channels für IDP-Gruppen hinzufügen oder entfernen

Standard-Workspaces für IDP-Gruppen hinzufügen Standard-Channels für IDP-Gruppen hinzufügen oder entfernen Sitzungen zurücksetzen

Ein Mitglied abmelden, wenn dessen Gerät verloren gegangen ist oder gestohlen wurde

Begrenzung der Sitzungsdauer für einzelne Mitglieder festlegen

*Wenn du eine API einrichtest, um App-Genehmigungen auf Organisationsebene zu verwalten, musst du alle Genehmigungen und Einschränkungen für Apps mit dieser App verarbeiten. Du kannst Apps nicht auf Workspace-Ebene verwalten.