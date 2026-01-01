Als Inhaber:in oder Administrator:in in einer Enterprise-Organisation gibt es zahlreiche Aufgaben, die du für einen reibungslosen Betrieb ggf. ausführen musst. Mit Admin-APIs von Slack kannst du eine benutzerdefinierte Slack-App erstellen oder eine API ausführen, um Management-Aufgaben zu automatisieren, anstatt sie einzeln über das Administratoren-Dashboard zu verwalten.
Hinweis: Bestimmte Aktionen sind nur über Admin-APIs, andere hingegen sowohl über APIs als auch über das Administratoren-Dashboard verfügbar. Wenn du eine API verwenden möchtest, kannst du diese Aktion möglicherweise nicht im Administratoren-Dashboard abschließen.
Möglichkeiten für die Verwaltung deiner Organisation mit APIs
Im Folgenden findest du einige Aktionen, mit denen du deine Organisation mit Admin-APIs verwalten kannst. Eine vollständige Liste findest du unter Slack-API.
Mitglieder verwalten Mitglieder in deine Organisation oder bestimmte Workspaces einladen Mitgliederrollen verwalten
Channels verwalten Channels erstellen und archivieren Channels zu Workspaces hinzufügen Posting-Berechtigungen für Channels verwalten
Sitzungen zurücksetzen Ein Mitglied abmelden, wenn dessen Gerät verloren gegangen ist oder gestohlen wurde Begrenzung der Sitzungsdauer für einzelne Mitglieder festlegen
*Wenn du eine API einrichtest, um App-Genehmigungen auf Organisationsebene zu verwalten, musst du alle Genehmigungen und Einschränkungen für Apps mit dieser App verarbeiten. Du kannst Apps nicht auf Workspace-Ebene verwalten.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Organisationsinhaber und Organisationsadministratoren